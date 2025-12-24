ICONSPORT_280741_0016

CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel

CAN 202524 déc. , 20:27
parMehdi Lunay
0
CAN 2025, groupe F, 1ère journée
A l'instar des autres favoris, la Côte d'Ivoire débute par un succès. Les Ivoiriens dominaient le Mozambique 1-0 sous les averses de Marrakech. Les champions d'Afrique en titre mettaient plus d'une mi-temps à trouver la faille. Le Mancunien Amad Diallo était le héros de son pays en trompant le gardien adverse d'une belle frappe cadrée. Les Eléphants regarderont tranquillement Cameroun-Gabon ce soir dans le premier choc du groupe F.
0
Articles Recommandés
Rabiot Milan
Serie A

Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie

ICONSPORT_277983_0478
SCO

30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace

ICONSPORT_275220_0027
FC Nantes

Rémy Cabella à Nantes, c'est signé

Fil Info

24 déc. , 21:00
Milan titré, Rabiot prépare une dinguerie
24 déc. , 20:00
30 ME en janvier, Angers remercie Crystal Palace
24 déc. , 19:30
Rémy Cabella à Nantes, c'est signé
24 déc. , 19:00
Surprise, le Barça pense à un énorme flop de l'OM
24 déc. , 18:20
L'OL revient en piste pour Disasi
24 déc. , 17:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
24 déc. , 17:55
CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan
24 déc. , 17:30
Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Derniers commentaires

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...

L'OL revient en piste pour Disasi

l'OL n'a pas les moyens. Tous les clubs vont pas vous faire des prêts de 6 mois d'autant qu'il faut vendre aussi

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Le Qatar fera tout pour qu'il ne l'obtienne pas. Tous les manges boules du PSG en feront de même.

L'OL revient en piste pour Disasi

En fait... l'OL n'a jamais quitté cette piste. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading