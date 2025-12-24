CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel

"l'OL et l'OL savent"... 😂 "L'OL semblait AVOIR la corde"...
@ reds13, autant de fautes dans deux simples phrases...
l'OL n'a pas les moyens. Tous les clubs vont pas vous faire des prêts de 6 mois d'autant qu'il faut vendre aussi
Le Qatar fera tout pour qu'il ne l'obtienne pas. Tous les manges boules du PSG en feront de même.
En fait... l'OL n'a jamais quitté cette piste. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
[🎞️VIDEO] 🏆🌍 #CAN2025 🇨🇮🇲🇿 Amad Diallo Traoré surgit et donne l'avantage à la Côte d'Ivoire dès le début de la 2eme mi-temps ! 👉 Le 3eme but de sa carrière avec les Eléphants #CIVMOZ #beINCAN2025 beinsports.com/fr-fr/football…