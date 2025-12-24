CAN 2025 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel

CAN 2025, groupe F, 1ère journée

A l'instar des autres favoris, la Côte d'Ivoire débute par un succès. Les Ivoiriens dominaient le Mozambique 1-0 sous les averses de Marrakech. Les champions d'Afrique en titre mettaient plus d'une mi-temps à trouver la faille. Le Mancunien Amad Diallo était le héros de son pays en trompant le gardien adverse d'une belle frappe cadrée. Les Eléphants regarderont tranquillement Cameroun-Gabon ce soir dans le premier choc du groupe F.