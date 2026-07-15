PSG : Ferran Torres à Paris, le Barça déchire l'offre

PSG : Ferran Torres à Paris, le Barça déchire l'offre

PSG15 juil. , 10:00
parGuillaume Conte
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Ferran Torres est l'avant-centre polyvalent dont rêve Luis Enrique et les contacts s'intensifient. Mais le FC Barelone est persuadé d'avoir le dernier mot pour prolonger l'Espagnol après le mercato.
Le PSG a décidé de faire son marché pendant la Coupe du monde, et de nombreux joueurs qui y brillent sont ciblés. Il y a l’ailier ivoirien Yan Diomandé, l’attaquant américain Folarin Balogun, mais aussi le milieu marocain Ayyoub Bouaddi. Dans la demi-finale de ce mardi soir entre la France et l’Espagne, on pouvait voir trois objectifs du PSG. Les tricolores Maghnès Akliouche et Lucas Digne, mais aussi l’attaquant de la Roja Ferran Torres.
Ces derniers jours, un accord a été aeoncé entre le buteur du Barça et le Paris SG, sachant que le joueur passé par Manchester City n’a plus qu’un an de contrat avec le club catalan. De quoi rendre son arrivée largement envisageable à un prix réduit.

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Le Barça a un plan pour garder Torres

Mais ce n’est pas du tout la position du Barça. Tout d’abord, le club blaugrana n’envisage aucune vente sans un montant de 50 millions d’euros sur la table. Malgré le talent de Torres, cela fait trop cher pour Paris pour un joueur qui sera gratuit dans un an. Mais surtout, selon le journaliste sportif Alfredo Martinez, deux éléments importants éloignent Ferran Torres du PSG.
Tout d’abord, même si cela peut changer rapidement, le FC Barcelone n’a vu arriver aucune approche officielle de la part du PSG, ni demande de renseignements ni offres bien évidemment. De quoi assurer que ces éléments sur un transfert de Torres ne sont que de simples rumeurs, estime-t-on côté catalan.
Mais surtout, selon Alfredo Martinez, le champion d’Espagne prépare une contre-attaque spectaculaire. En septembre, quand le mercato sera terminé et que le club aura éclairci ses dossiers financiers de l’été, une proposition copieuse de prolongation de contrat sera effectuée, pour convaincre Torres de rester au Barça. Au départ, la formation blaugrana ne voulait pas le prolonger, car une clause impose un versement complémentaire à Manchester City si cela devait être le cas. Mais selon la source espagnole, le Barça serait prêt à régler les 7 ME supplémentaires au club anglais, si cela lui permet de résister au PSG et de garder Ferran Torres sur le long terme. Autant dire que, en Catalogne, on est persuadé que l’attaquant espagnol fera le bon choix, et repoussera les approches du PSG cet été, avec la promesse de rester à Barcelone sur la durée.
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Derniers commentaires

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Surtout des parisiens cela dit ^^

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Toutes les équipes rêvent d'avoir un tel joueur. Il n'y a qu'en France... ou il y a une ribambelle de trous du cul qui en arrivent à lui taper systématiquement sur la tête.

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Sauf qu au dela du classement et le tableau, le fait de terminer 1er permettait d avoir le moins de deplacement possible et sur cette CdM chaque deplacement ce mesurait en millier de kilometres avec des changements de fuseau horaire. Pour moi cette defaite elle n est pas physique, elle est surtout tactique ou Deschamps s est enteté avec son 4231 et ses 4 offensifs alors qu ils ont ete totalements aux fraises et que les Espagnols nous bouffaient au milieu ...

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Et tu fais comment quand tu as un arbitre incompétent ?

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Tellement facile de tout lui mettre sur le dos ...

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