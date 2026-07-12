Ferran Torres au PSG, tout s'écroule

Ferran Torres au PSG, tout s'écroule

PSG12 juil. , 12:00
parGuillaume Conte
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Le PSG rêve de Ferran Torres pour compléter son attaque, mais c'est désormais aussi le cas de Tottenham, qui a d'énormes moyens et pourrait trouver un terrain d'entente rapide avec le Barça.
Se battre deux années de suite contre la relégation et être en même temps l’un des clubs les plus fortunés du Royaume, c’est le destin peu enviable de Tottenham. Le club londonien mise sur Roberto De Zerbi et de gros moyens mis au mercato pour retrouver la première partie de tableau et arrêter de se faire des frayeurs sur une éventuelle descente en Championship.
Les Spurs ont déjà frappé fort avec un recrutement de premier plan, avec des joueurs comme Mateus Fernandes et Sandro Tonali mais aussi Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul Van Hecke. En attaque, Tottenham devrait aussi muscler sa ligne offensive et deux noms ressortent, même s’il faudra sortir de sacrés arguments pour les convaincre.

Kroupi et Torres, les énormes ambitions de Tottenham

Il y a tout d’abord Eli Junior Kroupi, pour qui Bournemouth veut 100 millions d’euros au minimum, tandis que le joueur, qui apprécie d’être suivi par le PSG, se verrait tout de même plutôt continuer sa carrière en Premier League.

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Mais selon Caught Offside et Team Talk, Tottenham rêve d’une autre cible de prestige : Ferran Torres. Un joueur pour qui le PSG est entré en négociations actives, que ce soit avec l’attaquant du FC Barcelone, ou bien avec le club catalan qui entend bien faire une vente à 50 ME malgré la fin de contrat qui approche. L’ancien de Manchester City est forcément séduit par le discours de Luis Enrique et la place qui s’est libérée avec le départ de Gonçalo Ramos.
La presse anglaise en est certaine, Tottenham est entré en contact avec Torres, tout comme Aston Villa, pour essayer de le convaincre de revenir en Premier League, lui qui a connu un passage peu convaincant avec Manchester City. Sur le plan financier, tous les clubs concernés ont les moyens de convaincre le Barça de finaliser ce transfert, mais si le PSG se pensait seul sur le coup, c’est raté et la concurrence de la Premier League va certainement faire encore grimper les enchères. Car Tottenham ne rigole pas cet été, et est capable de mettre une somme folle pour compléter son attaque avec un joueur qui se met actuellement en évidence au Mondial, ce qui continue de faire grimper sa cote.
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