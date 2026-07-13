TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

L'Argentine et l'Angleterre s'affrontent ce mercredi en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui s'annonce particulièrement tendue entre deux sélections habituées aux grands rendez-vous.

À quelle heure se joue Angleterre - Argentine ?

L'Angleterre possède les armes pour éliminer l'Argentine et décrocher une place en finale de la Coupe du monde . Les Three Lions devront toutefois se montrer à la hauteur face aux champions du monde en titre, dont la force mentale est l'un des principaux atouts.

Ce choc entre Anglais et Argentins se disputera le mercredi 15 juillet 2026 à 21 heures, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

Sur quelles chaînes suivre Angleterre - Argentine ?

Compte tenu du passif entre les deux nations et de l'enjeu, cette rencontre promet d'être très suivie à travers le monde. En France, M6 et beIN Sports 1 diffuseront cette seconde demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les compositions probables d'Angleterre - Argentine

L'Angleterre de Thomas Tuchel a dû batailler pour venir à bout de la République démocratique du Congo, du Mexique puis de la Norvège afin de rallier le dernier carré du Mondial. Si tout n'a pas été parfait dans le jeu, les Three Lions ont affiché une belle force de caractère. Il faudra une nouvelle fois élever leur niveau de jeu face à une Argentine expérimentée, qui ne lâchera rien. L'intensité promet d'être au rendez-vous dès le coup d'envoi.

La composition probable de l'Angleterre : Pickford ; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly ; Rice, Anderson ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane.

Du côté argentin, l'objectif est clair : disputer une deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Comme l'Angleterre, l'Albiceleste a dû puiser dans ses ressources pour atteindre les demi-finales. Face au Cap-Vert, à l'Égypte puis à la Suisse, les hommes de Lionel Scaloni ont dû livrer de grosses batailles pour poursuivre leur parcours. Cette dépense d'énergie pourrait peser dans les moments décisifs de cette affiche face aux Three Lions.

La composition probable de l'Argentine : E. Martínez ; Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico ; Paredes ; De Paul, Fernández, Mac Allister ; Messi, Álvarez.