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Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta

TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202613 juil. , 13:40
parHadrien Rivayrand
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L'Argentine et l'Angleterre s'affrontent ce mercredi en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui s'annonce particulièrement tendue entre deux sélections habituées aux grands rendez-vous.

À quelle heure se joue Angleterre - Argentine ?

L'Angleterre possède les armes pour éliminer l'Argentine et décrocher une place en finale de la Coupe du monde. Les Three Lions devront toutefois se montrer à la hauteur face aux champions du monde en titre, dont la force mentale est l'un des principaux atouts.
Ce choc entre Anglais et Argentins se disputera le mercredi 15 juillet 2026 à 21 heures, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

Sur quelles chaînes suivre Angleterre - Argentine ?

Compte tenu du passif entre les deux nations et de l'enjeu, cette rencontre promet d'être très suivie à travers le monde. En France, M6 et beIN Sports 1 diffuseront cette seconde demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les compositions probables d'Angleterre - Argentine

L'Angleterre de Thomas Tuchel a dû batailler pour venir à bout de la République démocratique du Congo, du Mexique puis de la Norvège afin de rallier le dernier carré du Mondial. Si tout n'a pas été parfait dans le jeu, les Three Lions ont affiché une belle force de caractère. Il faudra une nouvelle fois élever leur niveau de jeu face à une Argentine expérimentée, qui ne lâchera rien. L'intensité promet d'être au rendez-vous dès le coup d'envoi.

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La composition probable de l'Angleterre : Pickford ; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly ; Rice, Anderson ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane.
Du côté argentin, l'objectif est clair : disputer une deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Comme l'Angleterre, l'Albiceleste a dû puiser dans ses ressources pour atteindre les demi-finales. Face au Cap-Vert, à l'Égypte puis à la Suisse, les hommes de Lionel Scaloni ont dû livrer de grosses batailles pour poursuivre leur parcours. Cette dépense d'énergie pourrait peser dans les moments décisifs de cette affiche face aux Three Lions.
La composition probable de l'Argentine : E. Martínez ; Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico ; Paredes ; De Paul, Fernández, Mac Allister ; Messi, Álvarez.

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Mexique logo
Mexique
93300606
2Afrique du Sud logo
Afrique du Sud
4311123-1
3Korea Republic logo
Korea Republic
3310223-1
4République tchèque logo
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Suisse logo
Suisse
73210734
2Canada logo
Canada
43111835
3Bosnie-Herzégovine logo
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4Qatar logo
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Brésil logo
Brésil
73210716
2Maroc logo
Maroc
73210633
3Écosse logo
Écosse
3310214-3
4Haïti logo
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1États-Unis logo
États-Unis
63201844
2Australie logo
Australie
43111220
3Paraguay logo
Paraguay
4311124-2
4Türkiye logo
Türkiye
3310235-2

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Allemagne logo
Allemagne
632011046
2Côte d'Ivoire logo
Côte d'Ivoire
63201422
3Équateur logo
Équateur
43111220
4Curacao logo
Curacao
1301219-8

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Pays-Bas logo
Pays-Bas
732101046
2Japon logo
Japon
53120734
3Suède logo
Suède
43111770
4Tunisie logo
Tunisie
03003212-10

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Belgique logo
Belgique
53120624
2Égypte logo
Égypte
53120532
3Iran logo
Iran
33030330
4Nouvelle-Zélande logo
Nouvelle-Zélande
13012410-6

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Espagne logo
Espagne
73210505
2Cape Verde Islands logo
Cape Verde Islands
33030220
3Uruguay logo
Uruguay
2302134-1
4Arabie saoudite logo
Arabie saoudite
2302115-4

Group I

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1France logo
France
933001028
2Norvège logo
Norvège
63201871
3Sénégal logo
Sénégal
33102862
4Irak logo
Irak
03003112-11

Group J

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Argentine logo
Argentine
93300817
2Autriche logo
Autriche
43111660
3Algérie logo
Algérie
4311157-2
4Jordanie logo
Jordanie
0300338-5

Group K

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Colombie logo
Colombie
73210413
2Portugal logo
Portugal
53120615
3Congo DR logo
Congo DR
43111431
4Ouzbékistan logo
Ouzbékistan
03003211-9

Group L

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Angleterre logo
Angleterre
73210624
2Croatie logo
Croatie
63201550
3Ghana logo
Ghana
43111220
4Panama logo
Panama
0300304-4
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Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
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Rennes
5934178959509
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Monaco
54341661260546
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