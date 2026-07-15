Girondins : Le compte n'est pas bon, Bordeaux jouera en Régional

C'est une agonie qui touche à sa fin. Sauf coup de théâtre auquel plus personne ne croit à Bordeaux, la commission d'appel de la DNCG va entériner ce mercredi matin la descente aux enfers des Girondins. Le club au scapulaire, exclu des championnats nationaux le 30 juin, n'a pas trouvé l'argent exigé pour faire annuler la sanction.

La facture était pourtant connue de tous : une dizaine de millions d'euros. De quoi sécuriser un budget pour la saison 2026-2027, honorer une échéance de dette fixée à l'été 2027 et solder ce qui reste dû de l'exercice en cours. Mais finalement personne n'a mis la main à la poche. Franck Tuil et ses associés de Sparta Capital, qui rêvaient de racheter le club, ont vu leur dernier espoir s'envoler quand l'investisseur américain censé garantir leur montage financier a dit non explique le quotidien Sud-Ouest. Gérard Lopez, lui, campe sur ses positions depuis des semaines, à savoir qu'il a décidé de ne pas donner un euro de plus. Et L'Equipe confirme l'absence des représentants de Sparta devant la FFF ce mercredi, ce qui en dit est probablement le dernier clou sur le cercueil bordelais.

Bordeaux en R1 à la reprise, on y va tout droit

Les conséquences vont s'enchaîner très rapidement, une fois que la commission d'appel de la DCNG aura validé la décision prise en première instance, à savoir que Bordeaux évoluera en régional à la reprise de la saison. Et cela aura des conséquences lourdes, car forcément les engagements pris devant la justice ne seront plus tenables. La liquidation judiciaire de la société qui gère le club professionnel devrait intervenir dans les deux prochaines semaines. Ensuite, ce sera la Ligue de Nouvelle-Aquitaine qui décidera à quel étage repartiront les Girondins de Bordeaux. Au mieux, ce sera la R1, une sacrée descente aux enfers pour l'un des plus emblématiques clubs français.