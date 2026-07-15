OM : Lamine Yamal intouchable, Marseille flaire la bonne affaire

OM : Lamine Yamal intouchable, Marseille flaire la bonne affaire

OM15 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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Barré par la concurrence de l’intouchable Lamine Yamal, l’ailier suédois du FC Barcelone Roony Bardghji pourrait quitter la Catalogne cet été. L’OM est intéressé par son profil.
Le mercato estival est lancé à Marseille et du côté de Grégory Lorenzi, il va falloir se montrer très inventif. Le club phocéen va devoir se bâtir un effectif avec des moyens financiers très limités. Le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour 42 millions d’euros bonus compris est acté, et l’OM va devoir lui trouver un remplaçant en dépit de son budget très serré. L’une des pistes marseillaises mène directement à Barcelone. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le club olympien est toujours très intéressé par Roony Bardghji.
Débarqué à Barcelone il y a tout juste un an, l’ancien joueur de Copenhague n’a pas fait tâche chez le champion d’Espagne en titre. Malgré des performances intéressantes et des statistiques correctes, l’ailier droit de 20 ans pourrait être tenté de plier ses bagages afin de sortir de l’ombre de Lamine Yamal. Plusieurs clubs sont intéressés par la perspective de le récupérer, via un transfert sec ou un prêt. Aston Villa, Leeds United, Brighton et Porto sont cités par le journaliste turc… au même titre que l’Olympique de Marseille.

L'OM toujours intéressé par Roony Bardghji

L’intérêt des Phocéens pour Roony Bardghji n’est pas nouveau puisque l’été dernier, son nom avait déjà été associé au club marseillais avant que le Suédois prenne finalement la direction du FC Barcelone. Avec ses moyens financiers très limités, l’OM n’aura cependant pas les moyens de proposer autre chose qu’un prêt à Barcelone pour Roony Bardghji. Reste à voir si cette formule peut convenir au club blaugrana et au joueur, ou si les différentes parties seront plutôt favorables à un transfert sec. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille est attentif à ce dossier alors que la priorité est maintenant de trouver le joueur qui va succéder à Mason Greenwood sur le flanc droit de l’attaque marseillaise.
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Et rabiot, comment se fait il qu'il ne prend qu'un jaune alors que c'est rouge du coup si on veut aller par là... Comme le dit basile dessous, dès que je mets mon navigateur, l'équipe éliminé c'est scandale arbitrale.... C''est abusé.. Les sélections ne se remettent pas en question ???

Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030

si l'article dit vrai , l'OM touche en totalité les 39M donc ManU est payé par le fener pour les droits qu'ils détenaient encore sur greenwood? Si c'est la cas les dirigeants ont limité la casse Hate de connaitre les modalités complètes de ce transfert

Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030

je crois qu'il faut arreter "d'aduler" des joueurs , l'amour d'un club n'existe quasi plus ! On s'est fait tout autant berner par RDZ et son coté "je suis un ultra, je peux rester encore 3/4 ans "

Girondins : Le compte n'est pas bon, Bordeaux jouera en Régional

que c'est triste pour les girondins ! Le club est mort avec Lopez, tant qu'il sera la , pas d'espoir

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