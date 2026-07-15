Audience TV : France-Espagne fait un score historique

L'audience TV de la demi-finale entre l'équipe de France et l'Espagne, diffusée en France par M6 et Beinsports, a atteint des sommets dans les deux pays.

M6 ne battra pas le record absolu d'audience, ce qui aurait pu être le cas en cas de diffusion de la finale dimanche prochain, les Bleus ayant été éliminés par l'Espagne. En attendant, mardi soir, la chaîne en clair a atteint des sommets avec la demi-finale contre la Roja. En effet, M6 a annoncé que 20,2 millions de téléspectateurs avaient suivi en moyenne ce choc, avec une pointe non pas à la fin de la rencontre, mais dans les dernières minutes de la première période, soit 73% de parts d'audience. A cet instant précis, 22,24 millions de téléspectateurs étaient devant le match sur M6, ce qui est le record pour un match des Bleus dans ce Mondial 2026 , mais également la meilleure audience télé de l'année.

M6 bat un record en 2026, en Espagne c'est la folie

A noter que Beinsports n'a pas encore diffusé ses audiences. En Espagne, la rencontre contre la France a attiré en moyenne 14,6 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 19,4 millions en fin de match. C’est le match le plus regardé en Espagne lors d’un Mondial, seule la prolongation de la finale de la Coupe du Monde 2010 ayant fait mieux. A noter que ces scores prennent en compte le diffuseur public (TVE), mais également le diffuseur privé (DAZN).