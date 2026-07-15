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Audience TV : France-Espagne fait un score historique

TV15 juil. , 9:20
parClaude Dautel
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L'audience TV de la demi-finale entre l'équipe de France et l'Espagne, diffusée en France par M6 et Beinsports, a atteint des sommets dans les deux pays.
M6 ne battra pas le record absolu d'audience, ce qui aurait pu être le cas en cas de diffusion de la finale dimanche prochain, les Bleus ayant été éliminés par l'Espagne. En attendant, mardi soir, la chaîne en clair a atteint des sommets avec la demi-finale contre la Roja. En effet, M6 a annoncé que 20,2 millions de téléspectateurs avaient suivi en moyenne ce choc, avec une pointe non pas à la fin de la rencontre, mais dans les dernières minutes de la première période, soit 73% de parts d'audience. A cet instant précis, 22,24 millions de téléspectateurs étaient devant le match sur M6, ce qui est le record pour un match des Bleus dans ce Mondial 2026, mais également la meilleure audience télé de l'année.

M6 bat un record en 2026, en Espagne c'est la folie

A noter que Beinsports n'a pas encore diffusé ses audiences. En Espagne, la rencontre contre la France a attiré en moyenne 14,6 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 19,4 millions en fin de match. C’est le match le plus regardé en Espagne lors d’un Mondial, seule la prolongation de la finale de la Coupe du Monde 2010 ayant fait mieux. A noter que ces scores prennent en compte le diffuseur public (TVE), mais également le diffuseur privé (DAZN).
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Derniers commentaires

Deschamps allume l'arbitre et se fait défoncer

A machin-cage : Envoi ton CV !!! 😆😂🤣

« Mbappé synonyme d’élimination », ça chauffe en France

Surtout des parisiens cela dit ^^

« Mbappé synonyme d’élimination », ça chauffe en France

Toutes les équipes rêvent d'avoir un tel joueur. Il n'y a qu'en France... ou il y a une ribambelle de trous du cul qui en arrivent à lui taper systématiquement sur la tête.

Deschamps allume l'arbitre et se fait défoncer

Sauf qu au dela du classement et le tableau, le fait de terminer 1er permettait d avoir le moins de deplacement possible et sur cette CdM chaque deplacement ce mesurait en millier de kilometres avec des changements de fuseau horaire. Pour moi cette defaite elle n est pas physique, elle est surtout tactique ou Deschamps s est enteté avec son 4231 et ses 4 offensifs alors qu ils ont ete totalements aux fraises et que les Espagnols nous bouffaient au milieu ...

Les trois bourdes de Deschamps qui ont plombé la France

Et tu fais comment quand tu as un arbitre incompétent ?

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