Deschamps allume l'arbitre et se fait défoncer

Après la défaite de la France face à l'Espagne, le sélectionneur national a remis en cause le niveau de l'arbitre, Ivan Barton. Des propos qui lui valent un gros retour de bâton.

Didier Deschamps était évidemment marqué après l'élimination de son équipe dans une demi-finale largement dominée par la Roja, mais sur Beinsports, le sélectionneur français a tout de même voulu s'en prendre à l'arbitre de la rencontre, sans toutefois lui mettre la défaite sur le dos. « Si je dis quelque chose aujourd'hui, je vais passer pour une pleureuse puisqu'on a perdu, mais la question que je vous pose à tous, c'est est-ce que cet arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde ? Si je vais apporter la réponse ? Non c'est pas moi, c'est vous les journalistes qui devez la donner. Le quatrième et le cinquième arbitre qui étaient à côté de moi étaient parfaits. Mais il n'y a pas que le penalty qui est en question : c'est une accumulation de choses », a fait remarquer le coach des Bleus au micro de la chaîne sportive.

Deschamps se fait tacler

Des propos qui ont fait bondir beaucoup de monde, dans la mesure où Ivan Barton n'a pas réellement favorisé l'Espagne, même si évidemment c'est le penalty accordé à Lamine Yamal qui a fait du bruit. En tout cas, la réaction de Didier Deschamps a fait du bruit, et notamment pour l'équipe de l'After, sur RMC, qui estime que le sélectionneur français a dérayé. Ancien joueur, et désormais membre de l'émission de RMC, Kevin Diaz a été sidéré par la sortie de Didier Deschamps.

« Là, l’ami DD il s’est perdu, il a totalement craqué. Franchement, parler de l’arbitre après ce match, faut être perdu. Comme d’habitude, on ne comprend rien à ses débriefs d’après-match », a confié l'ancien attaquant. Pour Daniel Riolo, le sélectionneur français est totalement hors-jeu en faisant cette remarque sur l'arbitre de la rencontre : « Deschamps ne réussit pas ses adieux avec cette déclaration. Olise n’est pas loin de prendre un rouge sur son tacle sur la cheville de Rodri ». En Espagne, les propos sont encore plus virulents.