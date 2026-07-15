L'ASSE vise un transfert à 20 millions d'euros

Deschamps allume l'arbitre et se fait défoncer

Sauf qu au dela du classement et le tableau, le fait de terminer 1er permettait d avoir le moins de deplacement possible et sur cette CdM chaque deplacement ce mesurait en millier de kilometres avec des changements de fuseau horaire. Pour moi cette defaite elle n est pas physique, elle est surtout tactique ou Deschamps s est enteté avec son 4231 et ses 4 offensifs alors qu ils ont ete totalements aux fraises et que les Espagnols nous bouffaient au milieu ...