L'ASSE vise un transfert à 20 millions d'euros

L'ASSE vise un transfert à 20 millions d'euros

ASSE15 juil. , 9:00
parClaude Dautel
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A moins d'un mois de la reprise du championnat de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne peut toujours compter sur ses deux joueurs les plus valorisés, à savoir Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Mais la situation pourrait bouger pour le joueur géorgien.
Zuriko Davitashvili a encore deux ans de contrat avec l'ASSE. Cependant, l'ailier géorgien a envie de jouer au plus haut niveau n'importe où en Europe. Si la saison passée il avait accepté de rester à Saint-Étienne, cette fois le joueur de 25 ans a demandé à ses dirigeants un bon de sortie. Du côté d'Ivan Gazidis et de Kilmer Sports, on a noté de cette demande, et on est prêt à laisser partir Zuriko Davitashvili, tout comme Lucas Stassin d'ailleurs. Mais ce sera aux conditions financières des Verts et pas du club intéressé par l'international géorgien. A en croire le site spécialisé Le Peuple Vert, les dirigeants stéphanois ont un très gros appétit, même si cela risque d'aboutir à un échec.

 Zuriko Davitashvili vaut un prix énorme selon l'ASSE

Le média spécialisé stéphanois précise que pour l'ASSE les choses sont claires, le club qui voudra recruter Zuriko Davitashvili lors de ce mercato devra faire une offre d'au moins 20 millions d'euros. Un prix largement supérieur aux 12 millions d'euros estimés par Transfermarkt pour un transfert de l'attaquant géorgien. Pour l'instant, trois clubs (Atalanta, Besiktas et Olympiakos) ont pris des renseignements sur l'ailier stéphanois, mais aucun d'entre eux n'a fait une offre compte tenu de l'appétit féroce des dirigeants de l'AS Saint-Etienne. A savoir si les Verts vont rester bloqués sur ce montant de 20 millions. Car ils prennent le risque de fâcher le joueur qui aimerait pouvoir partir cet été et que tout le monde s'y retrouve. Mais Zuriko Davitashvili ne veut toutefois pas que le prix réclamé repousse toutes les offensives. Pour l'instant, les choses sont totalement à l'arrêt et rien ne dit que cela changera rapidement.

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Surtout des parisiens cela dit ^^

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Toutes les équipes rêvent d'avoir un tel joueur. Il n'y a qu'en France... ou il y a une ribambelle de trous du cul qui en arrivent à lui taper systématiquement sur la tête.

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Sauf qu au dela du classement et le tableau, le fait de terminer 1er permettait d avoir le moins de deplacement possible et sur cette CdM chaque deplacement ce mesurait en millier de kilometres avec des changements de fuseau horaire. Pour moi cette defaite elle n est pas physique, elle est surtout tactique ou Deschamps s est enteté avec son 4231 et ses 4 offensifs alors qu ils ont ete totalements aux fraises et que les Espagnols nous bouffaient au milieu ...

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Et tu fais comment quand tu as un arbitre incompétent ?

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Tellement facile de tout lui mettre sur le dos ...

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