OL : Paulo Fonseca exige des garanties

C'est face au Servette de Genève que l'OL jouera ce mercredi son troisième match de préparation à trois semaines de son premier match menant à une éventuelle qualification en Ligue des champions.

L'Olympique Lyonnais a fait preuve d'une puissance de feu offensive lors de ses deux premiers matchs de reprise, notamment grâce à un Rémi Himbert, auteur de six buts lors de ces deux rencontres. Mais si le club de Michele Kang a déjà des certitudes dans ce secteur, d'autant que des renforts devraient encore venir d'ici la fin du mercato , sur le plan défensif, il y a quelques sujets d'inquiétude pour l'entraîneur de l'OL.

Car si Lyon a marqué onze buts, l'OL en a tout de même pris cinq et si cela est pour l'instant anecdotique, le technicien portugais de l'Olympique Lyonnais a clairement vu qu'il y avait un vrai problème à rapidement régler. Avec une défense aussi poreuse, cela paraît compliqué de tirer des plans sur la comète, mais Paulo Fonseca a encore du temps pour régler les bugs vus lors des deux premières rencontres de préparation. Mais Le Progrès explique que ce dossier défensif est devenu une priorité.

L'OL doit muscler son jeu

On ne sait pas si Paulo Fonseca a demandé à Matthieu Louis-Jean de se focaliser sur la signature de défenseurs ou de milieux défensifs, au moment où c'est surtout un avant-centre qui est convoité, mais le technicien de l'Olympique Lyonnais a déjà fait part à ses joueurs de ses doutes, et face au Servette, il va faire des essais afin d'avoir rapidement plus de garanties afin de ne pas arriver au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. « Le projet d’ensemble reste un peu fragile. Et la défense lyonnaise a présenté des trous dans la raquette. Aussi bien devant Mâcon que devant Saint-Gall, l’entraîneur lyonnais n’a pas été convaincu par le pressing de ses hommes (...) Il attend un axe central plus solide et aimerait voir les côtés décoller », explique le quotidien régional. Il n'y a pas encore le feu au lac, mais il serait bien que l'OL fasse une clean-sheet contre les Suisses histoire de se rassurer totalement.