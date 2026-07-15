OL : Paulo Fonseca exige des garanties
Paulo Fonseca

OL : Paulo Fonseca exige des garanties

OL15 juil. , 8:20
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
C'est face au Servette de Genève que l'OL jouera ce mercredi son troisième match de préparation à trois semaines de son premier match menant à une éventuelle qualification en Ligue des champions.
L'Olympique Lyonnais a fait preuve d'une puissance de feu offensive lors de ses deux premiers matchs de reprise, notamment grâce à un Rémi Himbert, auteur de six buts lors de ces deux rencontres. Mais si le club de Michele Kang a déjà des certitudes dans ce secteur, d'autant que des renforts devraient encore venir d'ici la fin du mercato, sur le plan défensif, il y a quelques sujets d'inquiétude pour l'entraîneur de l'OL.
Car si Lyon a marqué onze buts, l'OL en a tout de même pris cinq et si cela est pour l'instant anecdotique, le technicien portugais de l'Olympique Lyonnais a clairement vu qu'il y avait un vrai problème à rapidement régler. Avec une défense aussi poreuse, cela paraît compliqué de tirer des plans sur la comète, mais Paulo Fonseca a encore du temps pour régler les bugs vus lors des deux premières rencontres de préparation. Mais Le Progrès explique que ce dossier défensif est devenu une priorité.

L'OL doit muscler son jeu

On ne sait pas si Paulo Fonseca a demandé à Matthieu Louis-Jean de se focaliser sur la signature de défenseurs ou de milieux défensifs, au moment où c'est surtout un avant-centre qui est convoité, mais le technicien de l'Olympique Lyonnais a déjà fait part à ses joueurs de ses doutes, et face au Servette, il va faire des essais afin d'avoir rapidement plus de garanties afin de ne pas arriver au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. « Le projet d’ensemble reste un peu fragile. Et la défense lyonnaise a présenté des trous dans la raquette. Aussi bien devant Mâcon que devant Saint-Gall, l’entraîneur lyonnais n’a pas été convaincu par le pressing de ses hommes (...) Il attend un axe central plus solide et aimerait voir les côtés décoller », explique le quotidien régional. Il n'y a pas encore le feu au lac, mais il serait bien que l'OL fasse une clean-sheet contre les Suisses histoire de se rassurer totalement.

Lire aussi

OL : Une recrue 100% marketing débarque à LyonOL : Une recrue 100% marketing débarque à Lyon
L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer SulcL’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc
Articles Recommandés
Lucas Digne Au Psg Lannulation De Laccord Exigee
PSG

Lucas Digne au PSG, l'annulation de l'accord exigée

Om Lamine Yamal Intouchable Marseille Flaire La Bonne Affaire
OM

OM : Lamine Yamal intouchable, Marseille flaire la bonne affaire

Tv Angleterre Argentine A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Girondins Le Compte Nest Pas Bon Bordeaux Jouera En Regional
Bordeaux

Girondins : Le compte n'est pas bon, Bordeaux jouera en Régional

Fil Info

15 juil. , 8:40
Lucas Digne au PSG, l'annulation de l'accord exigée
15 juil. , 8:00
OM : Lamine Yamal intouchable, Marseille flaire la bonne affaire
15 juil. , 7:05
TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
15 juil. , 7:00
Girondins : Le compte n'est pas bon, Bordeaux jouera en Régional
15 juil. , 00:48
Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030
15 juil. , 00:20
Kylian Mbappé vide son sac après le fiasco contre l'Espagne
14 juil. , 23:53
L’Espagne en finale malgré Lamine Yamal
14 juil. , 23:30
Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne
14 juil. , 23:15
Les trois bourdes de Deschamps qui ont plombé la France

Derniers commentaires

L’Espagne donne une terrible leçon à la France

DD sera regretté, son successeur n'égalera surement sa longévité et les titres et les places d'honneur qu'a obtenu la Dèche

Les décisions bizarres de l’arbitre de France-Espagne

Et rabiot, comment se fait il qu'il ne prend qu'un jaune alors que c'est rouge du coup si on veut aller par là... Comme le dit basile dessous, dès que je mets mon navigateur, l'équipe éliminé c'est scandale arbitrale.... C''est abusé.. Les sélections ne se remettent pas en question ???

Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030

si l'article dit vrai , l'OM touche en totalité les 39M donc ManU est payé par le fener pour les droits qu'ils détenaient encore sur greenwood? Si c'est la cas les dirigeants ont limité la casse Hate de connaitre les modalités complètes de ce transfert

Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030

je crois qu'il faut arreter "d'aduler" des joueurs , l'amour d'un club n'existe quasi plus ! On s'est fait tout autant berner par RDZ et son coté "je suis un ultra, je peux rester encore 3/4 ans "

Girondins : Le compte n'est pas bon, Bordeaux jouera en Régional

que c'est triste pour les girondins ! Le club est mort avec Lopez, tant qu'il sera la , pas d'espoir

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading