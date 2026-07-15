OL : Paulo Fonseca exige des garanties

DD sera regretté, son successeur n'égalera surement sa longévité et les titres et les places d'honneur qu'a obtenu la Dèche
Et rabiot, comment se fait il qu'il ne prend qu'un jaune alors que c'est rouge du coup si on veut aller par là... Comme le dit basile dessous, dès que je mets mon navigateur, l'équipe éliminé c'est scandale arbitrale.... C''est abusé.. Les sélections ne se remettent pas en question ???
si l'article dit vrai , l'OM touche en totalité les 39M donc ManU est payé par le fener pour les droits qu'ils détenaient encore sur greenwood? Si c'est la cas les dirigeants ont limité la casse Hate de connaitre les modalités complètes de ce transfert
je crois qu'il faut arreter "d'aduler" des joueurs , l'amour d'un club n'existe quasi plus ! On s'est fait tout autant berner par RDZ et son coté "je suis un ultra, je peux rester encore 3/4 ans "
que c'est triste pour les girondins ! Le club est mort avec Lopez, tant qu'il sera la , pas d'espoir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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