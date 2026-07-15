Michou humilié après un message ridicule

Présent au Mondial pour le compte de M6, Michou a envoyé un message via les réseaux sociaux après l'élimination de l'équipe de France. Le ton du message de l'influenceur a fait des vagues.

Chargé de gérer les réseaux sociaux de M6 au Mondial 2026 , ce qu'il a fait avec réussite au niveau de la popularité, Michou a forcément été touché par l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne. Et sur les réseaux sociaux, l'influenceur vedette a donné des conseils à sa communauté après ce choc. Un message qui prenait légèrement ses followers pour des bons footix, et qui a déclenché une vague de réactions assez peu amicales pour la star des influenceurs.

« Même si c’est une désillusion de ouf ce match et qu’on se voyait aller au bout, svp ne retournez pas votre veste avec l’Équipe de France. C’est comme ça, ça arrive, venez on reste soudés jusqu’au bout y’en aura d’autres des compétitions. C’est cata j’suis d’accord mais je parle pour les gens qui insultent les joueurs. C’est du sport, ils ont fait des erreurs mais c’est comme ça, ça va insulter des jeunes de 19-20 ans parce qu’ils ont pas été assez bon sur un match, c’est ça que je trouve nul », a lancé Michou.

Un message qui passe d'autant plus mal que Michou a beau être le représentant de M6 sur la plus grande compétition mondiale de foot, il n'est pas réellement connu pour être un fan transi de ce sport. « Arrête de s.... parce que M6 t’a envoyé au USA, on dit quand c’est bien mais faut dire aussi quand c’est catastrophique comme ce soir. On mérite rien et notre prestation n’est pas digne d’une 1/2 finale de coupe du monde », balance un internaute très énervé par la leçon donnée par l'influenceur. « Reste sur valorant toi, tu connais quoi au foot », ironise même Kylian Dej.