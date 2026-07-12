Ferran Torres arrive, Barcola reste, le PSG choque l'Europe

Proche d’un accord avec Ferran Torres, le Paris Saint-Germain ne considère pas l’attaquant du FC Barcelone comme le potentiel successeur de Bradley Barcola. L’Espagnol viendrait pour compenser le départ de l’avant-centre Gonçalo Ramos à l’AC Milan.

Il faudra patienter pour en savoir plus sur l’avenir de Bradley Barcola. En pleine Coupe du monde avec l’équipe de France, l’ailier du Paris Saint-Germain ne se laissera pas perturber avant la fin du parcours des Bleus. C’est seulement à ce moment que les discussions concernant sa prolongation reprendront. En attendant, les rumeurs à son sujet vont continuer à circuler. Le Parisien sous contrat jusqu’en 2028 ne manque pas de sollicitations. Rien qu’en Angleterre, Liverpool et Arsenal sont prêts à se livrer une rude bataille en cas de réelle ouverture.

Le PSG ne lâche pas Barcola

Ces deux géants de Premier League sont donc attentifs à l’actualité du Paris Saint-Germain qui se rapproche d’un accord avec Ferran Torres. Malheureusement pour les Reds et les Gunners, contrairement à ce qu’indiquaient plusieurs sources, la possible signature de l’attaquant du FC Barcelone n’a rien à voir avec Bradley Barcola. L’Espagnol n’est pas considéré comme le potentiel remplaçant de l’international français. En réalité, le Paris Saint-Germain tente de recruter le Blaugrana pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, corrige l’insider Djamel.

Rien d’étonnant lorsque l’on se penche sur le profil de Ferran Torres. Malgré sa polyvalence, l’attaquant passé par le FC Valence possède surtout les qualités du faux numéro 9 cher à Luis Enrique. L’entraîneur parisien est d’ailleurs à l’origine de l’intérêt pour le Barcelonais certes critiqué pour sa maladresse à la finition, mais dont la mobilité et la qualité technique représentent des atouts importants pour ses équipes. Ce n’est pas réellement le genre d’ailier à la Bradley Barcola capable de percuter sur le côté gauche. Des caractéristiques qui ressemblent plus à celles de l’Ivoirien Yan Diomandé.