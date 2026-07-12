Ferran Torres arrive, Barcola reste, le PSG choque l'Europe

150M voilà. Fini les cadeaux. Et pas en dessous de 130 ! Vu que Leipzig demande la même pour Diomande alors que le gars n'a rien confirmé malgré UNE bonne saison. Faut arrêter 2 min. Nous aussi on va jouer !
Je te jure gros !
La FIFA qui avantage l'Argentine, ca commence à devenir flagrant... La VAR est à sens unique qd l'Argentine joue ! Les arbitres traquent la moindre petite faute pour annuler des buts ou mettre des cartons aux adversaires de l'Argentine.. Mais étonnamment, quand Messi mérite son rouge pour avoir attraper la cheville d'un Algérien, la VAR est en panne lol Le rouge donné à la Suisse est encore scandaleux (y'a eu des simulations de joueurs Argentins qui n'ont donné lieu à aucune sanction)... Jamais ils n'auraient mis un rouge à Messi comme ils l'ont fait pour embolo
Tous les jours ce mec voit des complots ! Il est encore plus débile qu'un francais lalanne ce rémi
J'ai regardé le résumé, c'est une frappe enroulé.... Heureusement qu'il sait faire pour un attaquant...
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🔴🔵 C'est faux. La piste Ferran Torres est uniquement étudiée pour remplacer Gonçalo Ramos. Peu importe l’avenir de Bradley Barcola, le club avait déjà ciblé l’arrivée d’un attaquant pour compenser le départ de Ramos. Les deux dossiers ne sont absolument pas liés.
🔴🔵 La piste Ferran Torres 🇪🇸 est pour anticiper un éventuel départ de Barcola. Le club le valorise à 150M€.💰 Le Bayern, Liverpool et Arsenal sont intéressés. (L’EQUIPE)