Lucas Digne au PSG, l'annulation de l'accord exigée

En grande difficulté contre l'Espagne, Lucas Digne va signer dans les prochaines heures au PSG avant de partir en vacances. Pas de quoi rassurer les supporters parisiens.

La France se réveille ce mercredi matin avec la gueule de bois après la fin brutale de son parcours à l’issue de sa défaite contre l’Espagne (2-0), en demi-finale du Mondial à Dallas. Un revers qui ne souffre d’aucune contestation, tant les Bleus ont souffert dans tous les domaines. C’est clairement sur le plan collectif que la Roja a surpassé son adversaire, tandis que les individualités tricolores se sont écroulées, ont couru dans le vent et ont en plus fait preuve d’un grand manque de maîtrise technique.

Lucas Digne en est l’un des exemples les plus criants. Solide et intéressant offensivement sur ce Mondial, l’arrière gauche d’Aston Villa s’est écroulé sur cette rencontre. Maladresse technique, aucune précision offensive, le joueur formé au LOSC a presque eu la chance de tomber sur un Lamine Yamal en petite forme pour ne pas plus subir la foudre. Mais son action en première période qui a provoqué le penalty pour l’Espagne a coûté très cher. Une balle à la trajectoire mal appréciée, un contrôle de la tête alors qu’un dégagement s’imposait, et une reprise de volée dans l’ailier du FC Barcelone, l’enchainement a été fatal. Ensuite, Lucas Digne a été clairement au fond du trou jusqu’à son remplacement, rendant une copie bien décevante.

De quoi effrayer les supporters du PSG, qui pensent aussi à la reprise et au fait que le défenseur de 32 ans a trouvé un accord total pour signer à Paris après le Mondial. Pas de quoi faire bondir au plafond les supporters parisiens, pour qui il faudra éviter de telles boulettes pour son deuxième passage dans la capitale. « La France a revu le Lucas Digne du PSG ce soir, et ça va continuer », « curieux de savoir si le PSG va vraiment activer la clause de Digne », « il a son contrat au PSG, maintenant il va faire n’importe quoi », « est-ce que l’accord est vraiment signé? », ont pesté les supporters parisiens, pour qui annoncer cette signature dans la foulée de sa prestation compliquée ne serait pas très inspiré.

A priori, les dirigeants du PSG n’ont pas l’intention de revenir sur leur décision, même pour un match raté, aussi important soit-il.