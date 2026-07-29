Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

Les échanges entre le PSG et Liverpool deviennent concrets pour le transfert de Bradley Barcola. Paris est plus ouvert que jamais à une vente.

La saga Bradley Barcola, qui avait doucement commencé pendant la Coupe du monde, a pris de l’ampleur et va animer les prochains jours du mercato . A l’heure où le PSG a effectué sa reprise sans une seule recrue et avec deux métros de retard sur tout le monde en ce qui concerne le timing, c’est la sérénité qui est toujours de mise dans la capitale.

Les contours de l’effectif seront évalués quand le marché conviendra au double champion d’Europe, qui fort de ce titre, est désormais autant respecté que craint au mercato. La porte d’un départ de Bradley Barcola vient toutefois de s’ouvrir en grand , avec la décision de l’ancien Lyonnais de ne pas prolonger à Paris.

Le PSG dit non, mais...

Liverpool s’est clairement jeté dessus avec une offre à hauteur de 150 millions d’euros, dont 40 millions d’euros de bonus. Le PSG a été sondé, même si cette offre n’a pas encore été effectuée officiellement. Selon TeamTalk, la réponse du club de la capitale a été effectuée en deux temps, et peut donner de l’espoir pour la suite aux Reds.

Le PSG est en effet ouvert à une vente, à condition d’aller chercher les 170 à 180 millions d’euros voulus . Ainsi, l’offre à 150 ME en provenance de Liverpool sera repoussée dès qu’elle sera effectuée. Mais cela ouvrira des négociations et Luis Campos comme Nasser Al-Khelaïfi estiment que ce montant est une bonne base de départ pour la suite, affirme le spécialiste du transfert Graeme Bailey. Pour le journaliste anglais, un effort supplémentaire de la part du club de la Mersey permettra de s’approcher du transfert de l’ailier français.