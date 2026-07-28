PSG : Le détail de la première offre de Liverpool pour Barcola

La première offre de Liverpool va voir le jour dans les prochaines heures, et elle n'est pas si loin que cela des exigences du PSG. Avec toutefois un gros bémol sur le montant des bonus.

Le PSG et Bradley Barcola l’ont compris, la collaboration entre les deux parties a de grandes chances de s’arrêter cet été. Si l’attaquant français a encore deux ans de contrat, le fait qu’il ne veuille pas prolonger est l’élément déclencheur pour son départ. C’est aussi comme cela que Liverpool l’a pris et les Reds ont déjà trouvé un accord oral avec l’ancien lyonnais.

Le club anglais continue donc de progresser dans l’optique de faire venir Barcola à Liverpool. Et maintenant, il faut discuter avec le PSG. Et selon les informations du compte très bien informé sur l’actualité d’Anfield DaveOCKOP, la première offre est en préparation. Elle comprend un transfert pour un montant de 110 ME, avec des bonus potentiels de 40 ME. Une grosse part en bonus donc, structuré autour de futurs titres en Premier League et en Ligue des Champions, et donc pas si facile que ça à atteindre.

Le total arrive se trouve donc un peu éloigné des 180 millions d’euros espérés par le PSG pour vendre son attaquant. Et nul doute que Paris demandera des efforts à ses homologues anglais pour faire grimper les enchères. Liverpool a montré dans un passé très récent qu’il était capable de payer très cher pour se renforcer, notamment en attaque.

Cela devrait donc bouger dans ces prochains jours autour de ce dossier qui s’enflamme comme prévu une fois que la Coupe du monde est terminée. Le PSG ayant renoncé à faire venir Yan Diomandé, la venue d’un ailier pour remplacer Bradley Barcola en cas de départ sera l’un des priorités du club parisien et de Luis Enrique. Mais pour le moment, fort de son titre de double champion d’Europe, Paris se veut serein et ne se précipite pas, même si l’effectif de Luis Enrique compte de nombreux mondialistes, et a déjà perdus des joueurs de compléments comme Gonçalo Ramos et Kang-In Lee.