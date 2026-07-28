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Openda à l’OL, la Juventus apporte une grosse précision

OL28 juil. , 22:00
parGuillaume Conte
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La Juventus a aussi communiqué sur le prêt de Loïs Openda à l'OL, et ce sera bien un prêt payant mais sec pour l'attaquant belge.
Paulo Fonseca est aux anges, l’Olympique Lyonnais tient enfin son avant-centre. Sans faire offense à Rémi Himbert, l’entraineur portugais avait bien fait comprendre qu’il cherchait un vrai numéro 9 capable de porter le club rhodanien au niveau européen. Un souhait exaucé avec la venue de Loïs Openda, qui n’a pas réussi à s’imposer à la Juventus.

La Juventus compte bien récupérer Openda

Une saison très décevante pour le Belge, qui a cherché à se relancer, et a confié avoir longuement discuté avec Paulo Fonseca avant de s’engager avec l’OL. « J’ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville. J’ai énormément échangé avec le coach qui m’a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m’utiliser. On était assez impatient tous les deux. J’ai aussi beaucoup parlé avec les joueurs belges de l’équipe et j’ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner », a livré l’ancien attaquant du RC Lens, qui a l’avantage de déjà connaitre la dimension physique de la Ligue 1.
L’OL s’est ainsi félicité de pouvoir compter sur un tel joueur, même s’il a fallu tout de même payer pour cela. « L’Olympique Lyonnais, qui avait fait d’un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, est très heureux de pouvoir compter sur Loïs cette saison, confirmant ainsi sa volonté d’être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine face au Sparta Prague », a livré le club rhodanien, qui a confirmé avec bouclé un prêt payant de 3,5 millions d’euros. De son côté, la Juventus a également communiqué, souhaitant bonne chance à son joueur, et précisant tout de même qu’il n’y avait aucune option d’achat assortie à ce prêt.
Que le passage d’Openda soit réussi ou non à l’OL, son achat définitif n’est donc pas du tout à l’ordre du jour, surtout que la Vieille Dame rêve de voir son attaquant se relancer, pour mieux le vendre dans un an à un prix supérieur à 25 millions d’euros. Pas dans les cordes de l’OL pour les années à venir à priori.
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