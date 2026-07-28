Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane

Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane

Equipe de France28 juil. , 23:00
parGuillaume Conte
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Pierre Ménès est l'un des premiers à taper sur Zinedine Zidane au moment de sa prise de fonctions, relatant une vieille histoire qu'il n'a pas digérée.
Nouveau sélectionneur national après sa prise de fonctions ce mardi, Zinedine Zidane a confié toute l’émotion qu’il ressentait de prendre les commandes de l’équipe de France. Dans son esprit, il n’y avait aucun doute et s’il a souvent été courtisé ces dernières années, il attendait simplement que la place se libère après le long passage de Didier Deschamps chez les Bleus.
Cette arrivée suscite plutôt l’unanimité au sein du football français et chez ses suiveurs, tant l’aura et le respect pour Zizou est immense dans l’hexagone. Le jeu et les résultats parleront désormais, et Zidane sait très bien que le rôle de sélectionneur peut tout faire changer très vite si les performances ne sont pas au niveau attendues.
Il y a toutefois un consultant qui ne saute clairement pas au plafond, c’est Pierre Ménès qui a décidé de lâcher tout ce qu’il a sur le coeur contre Zidane. Après une première vidéo un peu énigmatique, l’ancien journaliste de L’Equipe a donné des détails sur la raison pour laquelle il n’aimait pas l’ancien Ballon d’Or, et cela remonté à 20 ans de cela.
« Oh, c’est très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste dire que je n’aime pas qu’on me menace. Je n’aime pas qu’on me menace, encore plus quand les reproches qui me sont faits sont infondés, ce qui a été le cas. C’était après le coup de boule en finale (2006) et une émission spéciale qu’on avait fait avec M6, où on était retournés au stade à Berlin. J’avais justement fait très attention à ce que je disais. Visiblement, ça n’a pas plu à Monsieur qui m’a donc appelé sur mon portable pour me menacer. Que tu t’appelles Zinedine Zidane, Emmanuel Macron ou Tartempion, tu ne me menaces pas… Surtout quand je n’ai rien fait. A partir de là… Les mecs qui sont capables de menacer des gens, je ne leur accorde aucun crédit et aucun respect », a lancé Pierre Ménès, qui ne cache pas qu’il n’apprécie pas l’homme, et annoncé déjà la couleur en déclarant qu’il « allait essayer » d’être objectif sur son parcours à la tête des Bleus.
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