Le PSG fait une erreur à 120 ME

Le PSG fait une erreur à 120 ME

PSG28 juil. , 22:30
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG ne veut pas s'aligner les 120 ME demandés par le RB Leipzig pour Yan Diomandé, surtout que l'Ivoirien est aussi très gourmand. Une décision qui partage.
Le PSG est sorti de son silence comme rarement au sujet du mercato. A la presse allemande, le club parisien a confirmé qu’il se retirait de la course à Yan Diomandé, et que ce n’était pas un coup de bluff. Malgré des discussions prolongées depuis la Coupe du monde, le double champion d’Europe n’a pas apprécié les demandes extravagantes non seulement de Leipzig, même si la formation allemande en a le droit, mais surtout du clan de l’Ivoirien, qui multipliait les exigences déraisonnables.
Une position qui divise sur RMC. Kevin Diaz a apprécié cette fermeté de la part du PSG, qui ne dit plus oui à tout quand il a un joueur dans le viseur. « Que le PSG ne veuille pas céder à une forme de surenchère me plaît. On leur a trop reproché de ne pas gérer et maîtriser leurs dépenses. Maintenant qu’ils le font, il faut le souligner. Diomandé est un très bon joueur, mais il est trop jeune pour valoir ce prix », a souligné le consultant de l’After Foot, contredit par son collègue Maxime Chanot, pour qui le prix du joueur de Leipzig (120 millions d'euros) n’est pas si exagéré.
« Le prix de Diomandé n’est pas exorbitant pour un joueur de 19 ans. Il n’a certes qu’une saison au très haut niveau et il n’a pas fait un Mondial exceptionnel, mais c’est un joueur que j’aime beaucoup, qui pourrait remplacer numériquement Barcola. Il est ‘Luis Enrique compatible’ », a fait savoir Maxime Chanot, pour qui le PSG pourrait bien se mordre les doigts de ne pas être allé au bout de cette opération.
L’avenir le dira, mais en attendant, c’est le Real Madrid qui avance dans ce dossier, même si convaincre le RB Leipzig ne sera pas donné, et surtout le clan de l’ailier ivoirien qui semble tout de même très gourmand.
Articles Recommandés
Pierre Menes Sort Les Dossiers Sur Zidane
Equipe de France

Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane

Openda OL
OL

Openda à l’OL, la Juventus apporte une grosse précision

Genesio Devoile La Priorite Du Mercato De Lom
OM

Genesio dévoile la priorité du mercato de l’OM

Signer Au Barca Kroupi En Reve
Liga

Signer au Barça, Kroupi en rêve

Fil Info

28 juil. , 23:00
Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane
28 juil. , 22:00
Openda à l’OL, la Juventus apporte une grosse précision
28 juil. , 21:30
Genesio dévoile la priorité du mercato de l’OM
28 juil. , 21:00
Signer au Barça, Kroupi en rêve
28 juil. , 20:30
PSG : Le détail de la première offre de Liverpool pour Barcola
28 juil. , 20:10
Diomandé au Real, accord imminent pour 130 ME
28 juil. , 20:00
CdM 2026 : Le résultat de Suisse-Argentine annulé, c’était possible !
28 juil. , 19:30
Un club de Liga perd son stade !
28 juil. , 19:00
Un ex-du PSG gravement blessé, l’OM le veut

Derniers commentaires

OM : Le forcing a payé, les abonnements sont bouclés

Cte vieux créateur de contenu qui pu la haine anti l'OM toutes les deux phrases... À gerber

Le PSG a évité l'arnaque du siècle, Campos l'a senti

J'en peux plus de cette photo, c'est une pub pour Playmobil obligé.

Le PSG fait une erreur à 120 ME

Non Mr Conte, le PSG a évité de faire une erreur à 120 M€.

Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane

S’en Balec

Openda à l’OL, la Juventus apporte une grosse précision

Moumbagna c est toujours le meme en revanche. Mouille toi la nuque la sardine.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading