Le PSG fait une erreur à 120 ME

Le PSG ne veut pas s'aligner les 120 ME demandés par le RB Leipzig pour Yan Diomandé, surtout que l'Ivoirien est aussi très gourmand. Une décision qui partage.

Le PSG est sorti de son silence comme rarement au sujet du mercato . A la presse allemande, le club parisien a confirmé qu’il se retirait de la course à Yan Diomandé, et que ce n’était pas un coup de bluff. Malgré des discussions prolongées depuis la Coupe du monde, le double champion d’Europe n’a pas apprécié les demandes extravagantes non seulement de Leipzig, même si la formation allemande en a le droit, mais surtout du clan de l’Ivoirien, qui multipliait les exigences déraisonnables.

Une position qui divise sur RMC. Kevin Diaz a apprécié cette fermeté de la part du PSG, qui ne dit plus oui à tout quand il a un joueur dans le viseur. « Que le PSG ne veuille pas céder à une forme de surenchère me plaît. On leur a trop reproché de ne pas gérer et maîtriser leurs dépenses. Maintenant qu’ils le font, il faut le souligner. Diomandé est un très bon joueur, mais il est trop jeune pour valoir ce prix », a souligné le consultant de l’After Foot, contredit par son collègue Maxime Chanot, pour qui le prix du joueur de Leipzig (120 millions d'euros) n’est pas si exagéré.

« Le prix de Diomandé n’est pas exorbitant pour un joueur de 19 ans. Il n’a certes qu’une saison au très haut niveau et il n’a pas fait un Mondial exceptionnel, mais c’est un joueur que j’aime beaucoup, qui pourrait remplacer numériquement Barcola. Il est ‘Luis Enrique compatible’ », a fait savoir Maxime Chanot, pour qui le PSG pourrait bien se mordre les doigts de ne pas être allé au bout de cette opération.

L’avenir le dira, mais en attendant, c’est le Real Madrid qui avance dans ce dossier, même si convaincre le RB Leipzig ne sera pas donné, et surtout le clan de l’ailier ivoirien qui semble tout de même très gourmand.