TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ca va bientôt s'appeler le "FC BAUMETTE"
Beaucoup le critique , il n'est pas parfait , mais quand Kang l'a gardé sur conseil de ? elle a vraiment bien fait
Pas d'argentins à Paris .ces joueurs ont une trop mauvaise image
Avec Openda , Nuamah , Fofana et Mangala 20/30 minutes en fin de match
Encore un de plus
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Fin du 5e match de préparation ! 🤝 Grâce à des buts d'Ainsley Maitland-Niles et d'Alejandro Gomes Rodriguez, nos Gones s'imposent 0-2 face à Wolfsburg 👊🔴🔵 Ce stage en Allemagne se termine en beauté #WOBOL | 0-2