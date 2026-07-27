TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
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TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OL27 juil. , 17:20
parEric Bethsy
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A l'approche de son troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague (match aller le 4 août), l'Olympique Lyonnais poursuit sa préparation. Les hommes de Paulo Fonseca s'apprêtent à défier le Real Betis en amical mercredi.

Quelle heure pour Real Betis - OL ?

Déjà bien avancés, les Gones vont déjà disputer leur sixième match amical de l'été. Cinq jours après la victoire face à Wolfsbourg (2-0) vendredi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont rendez-vous à Cadix pour affronter le Real Betis ce mercredi à 20h.

Sur quelle chaîne suivre Real Betis - OL ?

L'Olympique Lyonnais ayant refusé l'offre de la Ligue de Football Professionnel, la rencontre ne sera pas retransmise sur Ligue 1+. Les supporters rhodaniens pourront suivre le match sur OL Play, la chaîne officielle du club.

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La compo probable de l'OL face au Real Betis :

Plus la double confrontation européenne approche et plus l'entraîneur Paulo Fonseca se rapprochera de sa meilleure équipe du moment. Face à des Espagnols qui passeront leur quatrième test de l'été, on devrait retrouver des cadres comme Dominik Greif, Clinton Mata, Tyler Morton et le capitaine Corentin Tolisso au coup d'envoi. En attendant l'arrivée imminente de Loïs Openda, le jeune Rémi Himbert a de grandes chances de débuter en pointe aux côtés des recrues Kaïl Boudache et Julien Duranville.
La compo probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner Vinicius - Tessmann, Tolisso, Morton - Boudache, Himbert, Duranville.

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