Genesio dévoile la priorité du mercato de l’OM

Toujours pas de recrues en vue pour cet été, mais Bruno Genesio a enfin donné une première ligne de conduite pour ses dirigeants, avec un renfort demandé en attaque.

Vue l’actualité du club olympien, les dirigeants de l’OM se font forcément très discrets. D’habitude, à la fin du mois de juillet, Pablo Longoria avait au moins tenu 3-4 conférences de presse pour présenter les nouveaux joueurs et afficher ses hautes ambitions pour la saison à venir. Pour le moment, personne n’a posé ses valises sur la Canebière, et Bruno Genesio s’est contenté de son passage devant les médias lors de sa présentation.

L’ancien entraineur de l’OL et du LOSC reste un personnage discret, qui ne tire pas forcément la couverture à lui et ne règle pas publiquement ses comptes. Mais il a tout de même été interrogé sur l’absence de recrues alors que le championnat reprend désormais dans trois semaines. Le technicien français a bien voulu reconnaitre qu’il avait une priorité pour les arrivées, c’était de remplacer Mason Greenwood en trouvant un ailier droit pour redynamiser une attaque au supplice avec les départs de Traoré et Aubameyang également.

Remplacer Greenwood, la priorité de l'OM

« Évidemment. C'est un poste prioritaire, après le départ de Mason. On a envie de préparer l'équipe le plus vite possible, mais il faut savoir être patients. C'est un juste équilibre à trouver. On aura sans doute d'autres besoins avec la suite du mercato. Ce mercato a du mal à démarrer, il y a eu la Coupe du monde, certains joueurs sont en attente et peut-être que, dans dix jours, ils seront plus accessibles pour nous », a confié Bruno Genesio dans les colonnes de L’Equipe.

Les premières envies sont là, mais pour le moment, l’OM ne peut pas se plaindre de la pression mise par son entraineur. Un scénario difficile à imaginer il y a un an, quand Roberto De Zerbi se faisait servir les recrues à la pelle et sur un plateau. Mais depuis, Franck McCourt a sifflé la fin de la récréation, demandant au nouveau président Stéphane Richard de marcher à l’économie.