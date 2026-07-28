Signer au Barça, Kroupi en rêve
Eli Junior Kroupi

Signer au Barça, Kroupi en rêve

Liga28 juil. , 21:00
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison très prometteuse avec Bournemouth, Eli Junior Kroupi fait partie des cibles du FC Barcelone pour renforcer son attaque. Un intérêt pas anodin pour celui qui rêve de porter un jour la tunique blaugrana.
Le FC Barcelone est toujours à la recherche de l'attaquant idéal pour remplacer numériquement et qualitativement Robert Lewandowski, parti libre de son contrat à l'issue de la saison dernière. L'international polonais a laissé son poste vacant en Catalogne, alors que Joan Laporta et Deco continuent d'explorer de nombreuses pistes. Si la priorité de ces derniers était Julian Alvarez, le blocage de l'Argentin par l'Atlético de Madrid les force à étudier d'autres possibilités. Récemment, c'est Eli Junior Kroupi qui a fait l'objet de nombreuses spéculations dans la presse. L'attaquant de Bournemouth est plus que séduit par cette éventualité.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Premier League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Eli Junior Kroupi risque d'être déçu

Comme l'indique la journaliste espagnole Helena Condis Edo, Eli Junior Kroupi rêve tout simplement de porter le maillot du FC Barcelone. Cette dernière indique même qu'il est « comme un fou à l'idée de cette possibilité ». Un tel recrutement ne sera toutefois pas une mince affaire. Beaucoup se sont cassé les dents à essayer, comme le Paris Saint-Germain, alors que Bournemouth refuse de négocier en-dessous d'un montant à trois chiffres.
C'est d'ailleurs ce que précise Fabrizio Romano de son côté. Le gourou des transferts affirme qu'à ce jour, le Barça n'a pas l'intention de poursuivre les discussions avec les Cherries pour signer Eli Junior Kroupi tant que le prix sera aussi fort. Si l'influenceur italien tempère en indiquant qu'il ne s'agit que d'une mise en stand-by du dossier, il affirme également que le pensionnaire de Premier League est plus que réticent à l'idée de vendre sa pépite. Avant de pouvoir vivre son rêve, Kroupi va devoir prendre son mal en patience.
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