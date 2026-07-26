Le PSG exige 170ME pour vendre Barcola

Bradley Barcola ayant décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG, le club de la capitale attend désormais des offres pour l'international tricolore. Paris attend 170 millions d'euros de la vente de l'ancien Lyonnais.

Depuis quelques heures, l'avenir de Bradley Barcola fait l'objet de toutes les supputations, puisque plusieurs sources fiables ont confirmé que l'attaquant du Paris Saint-Germain avait annoncé aux doubles champions d'Europe qu'il ne voulait pas prolonger . A deux ans de la fin de son contrat, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais est donc proche d'un départ, même si Luis Enrique souhaite que Luis Campos trouve un remplaçant à Bradley Barcola avant de donner un bon de sortie à ce dernier. Cependant, plusieurs clubs se bousculent déjà pour recruter l'ailier du PSG et de l'équipe de France, et forcément son prix s'emballe déjà très fort. Selon Ben Jacobs, le très sérieux journaliste anglais, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser une vente record pour un club de Ligue 1.

Le PSG sait combien vaut Barcola en 2026

En effet, notre confrère affirme que le PSG attend 170 millions d'euros pour laisser partir Bradley Barcola. Une somme colossale mais qui n'est pas le fruit du hasard selon Ben Jacobs. « Le PSG évalue Bradley Barcola à 170 millions d’euros et utilise les transferts de Morgan Rogers et Elliot Anderson comme étalons pour la valorisation de son joueur. Ce chiffre prend en compte que Barcola est un double vainqueur de la Ligue des champions consécutif, a réalisé une belle Coupe du monde et n’a que 23 ans. De plus, plusieurs clubs se sont renseignés, précise Ben Jacobs, qui affirme que c’est le président du Paris Saint-Germain qui est désormais à la manœuvre dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi sera directement impliqué dans toute discussion concernant un éventuel départ de Bradley Barcola, aux côtés de Luis Campos. Le projet du PSG repose sur des joueurs qui souhaitent rester, ce qui signifie qu’un départ de Barcola, en l’absence d’un nouveau contrat signé, a toujours été envisageable. »

De son côté, Santi Aouna précise que le clan Barcola donne sa priorité à Liverpool en cas de départ cet été du Paris Saint-Germain. Et les Reds auraient même déjà entamé des discussions avec les dirigeants parisiens au sein du possible et désormais probable départ de l'ailier français vers Liverpool. A savoir si le club de la Mersy, qui avait déjà lâché 150 millions d'euros l'an dernier pour s'offrir Alexander Isak, poussera le curseur à 170 millions d'euros pour l'attaquant français du PSG.