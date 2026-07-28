PSG : Le prix de Barcola s’effondre, Liverpool jubile

Valorisé à 170 millions d’euros par le PSG cet été, Bradley Barcola pourrait rejoindre Liverpool pour une somme bien inférieure dans un an. De quoi permettre aux Reds de faire une sacrée économie.

Bradley Barcola a tranché. Après des semaines de négociations avec le Paris Saint-Germain pour une éventuelle prolongation de contrat, l’attaquant de l’équipe de France a pris la décision de ne pas signer un nouveau bail en faveur du double champion d’Europe en titre. Barcola estime ne pas avoir le temps de jeu qu’il mérite au PSG et cherche un club dans lequel il sera un titulaire indiscutable. Arsenal, le Bayern Munich ou encore Chelsea sont intéressés mais le club le plus chaud est sans conteste Liverpool.

Le club de la Mersey est bouillant à l’idée de faire venir Barcola cet été pour incarner un renouveau dans le secteur offensif et épauler Wirtz, Ekitike ou encore Isak. Le prix fixé par le PSG est toutefois trop élevé pour le moment puisque Luis Campos réclame la modique somme de 170 millions d’euros. Un prix que Liverpool refuse catégoriquement de payer selon Ben Jacobs, qui révèle que si aucun accord n’est trouvé cet été, Barcola quittera alors Paris l’été prochain, pour une somme nettement inférieure puisqu’il ne lui restera plus qu’une année de contrat.

« Barcola est la cible principale de Liverpool, mais un accord dépend du prix. Le point de départ du PSG est de 170 ME, que Liverpool considère comme exagéré et irréaliste. L'objectif sera de conclure un accord pour moins. Liverpool avait également tenté de recruter Barcola l'été dernier, quand il était valorisé autour de 85 ME. Ils n'ont aucune intention de payer le double de ce montant maintenant » écrit le spécialiste du écrit le spécialiste du mercato anglais sur X avant de conclure.

« Liverpool prend en compte le désir de Barcola de partir et le fait qu'il lui reste deux ans de contrat. L'impression au sein du club est que si un accord n'est pas trouvé cet été, le PSG risque de perdre Barcola bien moins cher en 2027, étant donné qu'il n'a aucune envie de signer un nouveau contrat » juge notre confrère. Autrement dit, le Paris Saint-Germain n’a pas le couteau sous la gorge dans ce dossier, mais n’est pas non plus en position de force. Car si Barcola refuse de prolonger, une vente cet été est quasiment obligatoire pour espérer un transfert supérieur à 100 millions d’euros.

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Sans quoi le prix de l’ancien Lyonnais va s’effondrer et la possibilité de le vendre à prix d’or disparaîtra puisque dans un an, personne ne mettra une somme démesurée pour s’offrir un joueur dont le contrat expirera douze mois plus tard. Une situation parfaitement comprise par Liverpool, qui ne souhaite pas être le pigeon de l’été dans le dossier Barcola.