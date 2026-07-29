L'OM tente un coup génial pour remplacer Rulli

L'OM tente un coup génial pour remplacer Rulli

OM29 juil. , 8:00
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Décevant la saison passée, Geronimo Rulli ne sera pas conservé en cas d'offre correcte. L'OM a déjà le nom de son remplaçant, même si ce sera un recrutement ambitieux pour les finances marseillaises.
Homme fort de la belle saison marseillaise en 2024-2025, Geronimo Rulli a perdu de sa superbe quand il a fallu confirmer. Notamment en Ligue des Champions, le gardien argentin a volé en éclats et n’a pas rassuré les supporters, ses coéquipiers, et même les nouveaux dirigeants de l’OM. Un départ de l’ancien portier de Montpellier et de l’Ajax notamment est évoqué, sachant qu’il a des touches en Italie et en Espagne. L’idée pour Marseille est comme toujours de laisser filer un élément avec un salaire important, quitte à empocher une somme assez faible.
Si l’OM présente un effectif avec pas mal de trous pour le moment, l’idée de débuter la saison sans un gardien de premier rang a de quoi inquiéter. Foot Mercato dévoile ainsi que Grégory Lorenzi travaille déjà un dossier au corps pour remplacer Rulli en cas de transfert. L’objectif est d’aller chercher Guillaume Restes, le jeune et prometteur portier de Toulouse, international espoirs français.
Avec un profil de ce type, ce ne sera toutefois pas donné, et la valeur de Rester atteint 18 millions d’euros. Une somme qui semble rhédibitoire pour les finances olympiennes, même si l’OM n’écarte pas la possibilité de faire un ou deux jolis coups pendant le mois d’août, si les conditions sont réunies sur le plan économique. Les premiers contacts ont été pris, mais Marseille a simplement fait connaitre son intérêt, sans effectuer d’offre.
Un pari risqué, car Aston Villa est également sur le coup, notamment en cas de départ d’Emiliano Martinez à la Juventus. Et face à une telle concurrence, l’OM aura beaucoup de mal à faire le poids. Même si, d’un point de vue de sa carrière, Guillaume Restes peut aussi se dire que, s’il quitte le TFC, aller à Marseille lui permettra d’avoir du temps de jeu, ce qu’il n’est pas certain d’obtenir du côté de Birmingham, club anglais aux énormes exigences à tous les postes. Voilà aussi pourquoi l’OM se place sur ce dossier qui, tant qu’il n’est pas bouclé, laisse un espoir aux dirigeants provençaux.
Articles Recommandés
La Ligue 1 De Retour Sur Canal Ca Semble Evident
TV

La Ligue 1 de retour sur Canal+, ça semble évident

Om Paixao Ou Gouiri Genesio Sait La Triste Verite
OM

OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité

Asse 30me Ou Pas Stassin Doit Partir Au Nom De La Patrie
ASSE

ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie

Lol Supplie La Dncg Et Ca Marche
OL

L’OL supplie la DNCG, et ça marche

Fil Info

29 juil. , 9:40
La Ligue 1 de retour sur Canal+, ça semble évident
29 juil. , 9:20
OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité
29 juil. , 9:00
ASSE : 30ME ou pas, Stassin doit partir au nom de la patrie
29 juil. , 8:40
L’OL supplie la DNCG, et ça marche
29 juil. , 8:20
Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG
29 juil. , 7:00
TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
28 juil. , 23:00
Pierre Ménès sort les dossiers sur Zidane
28 juil. , 22:30
Le PSG fait une erreur à 120 ME
28 juil. , 22:00
Openda à l’OL, la Juventus apporte une grosse précision

Derniers commentaires

OM : Paixao ou Gouiri, Genesio sait la triste vérité

haha la Provence. ce journal anti OM

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Méfiance avec iptv jai un amis il c'est fait choper il a pris 3500 € d'amende Si tout le monde ferai IPTV y'aurai plus aucun service !

Barcola : Liverpool offre 150 ME, la double réponse du PSG

Je pense que 150 fixe est le bon prix, c'est ce que nous couterait le prix d'un remplaçant de ce niveau. Par contre s'ils veulent inclure du variable en bonus alors ce sera 170.

TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Parle pour toi 4,99 c'est pas la mort sa achète des Imerde a 1500 € pour engraisser les grosse boule de la pomme. Enfin toujours entrain de pleurer en France

Le PSG fait une erreur à 120 ME

C est ce que je disais sergio, tu es un malade obsessionnel avec le PSG, d’où vient cette obsession, y a un jeune garçon à l école qui supportait le PSG mais qui te collait des baffes à la récré ? 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading