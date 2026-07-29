L'OM tente un coup génial pour remplacer Rulli

Décevant la saison passée, Geronimo Rulli ne sera pas conservé en cas d'offre correcte. L'OM a déjà le nom de son remplaçant, même si ce sera un recrutement ambitieux pour les finances marseillaises.

Homme fort de la belle saison marseillaise en 2024-2025, Geronimo Rulli a perdu de sa superbe quand il a fallu confirmer. Notamment en Ligue des Champions, le gardien argentin a volé en éclats et n’a pas rassuré les supporters, ses coéquipiers, et même les nouveaux dirigeants de l’OM . Un départ de l’ancien portier de Montpellier et de l’Ajax notamment est évoqué, sachant qu’il a des touches en Italie et en Espagne. L’idée pour Marseille est comme toujours de laisser filer un élément avec un salaire important, quitte à empocher une somme assez faible.

Si l’OM présente un effectif avec pas mal de trous pour le moment, l’idée de débuter la saison sans un gardien de premier rang a de quoi inquiéter. Foot Mercato dévoile ainsi que Grégory Lorenzi travaille déjà un dossier au corps pour remplacer Rulli en cas de transfert. L’objectif est d’aller chercher Guillaume Restes, le jeune et prometteur portier de Toulouse, international espoirs français.

Avec un profil de ce type, ce ne sera toutefois pas donné, et la valeur de Rester atteint 18 millions d’euros. Une somme qui semble rhédibitoire pour les finances olympiennes, même si l’OM n’écarte pas la possibilité de faire un ou deux jolis coups pendant le mois d’août, si les conditions sont réunies sur le plan économique. Les premiers contacts ont été pris, mais Marseille a simplement fait connaitre son intérêt, sans effectuer d’offre.