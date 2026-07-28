PSG : Barcola à Liverpool c'est parti, premier accord trouvé

Sur le départ du PSG, Bradley Barcola discute depuis plusieurs jours avec Liverpool, avec un accord déjà trouvé sur les conditions de son transfert.

Plusieurs mois d’attente et la décision, prise après la Coupe du monde. Bradley Barcola ne souhaite pas prolonger avec le PSG , et l’a fait savoir à ses dirigeants. Il lui reste encore deux ans de contrat, et son départ définitif n’est donc pas certain pour cet été. Mais Luis Enrique, qui veut des joueurs pleinement concentrés sur le jeu et l’équipe, estime que les conditions ne sont plus réunies pour qu’il reste dans la capitale la saison prochaine.

Club le plus intéressé par sa venue depuis des mois, Liverpool en a profité pour passer à l’action, dévoile L’Equipe ce mardi après-midi. Une discussion a eu lieu entre Bradley Barcola et Andoni Iraola, le nouveau manager des Reds. De façon orale, l’attaquant français a donné son accord pour rejoindre le club de la Mersey si tout le monde y trouve son compte.

Le PSG réclame 170 ME pour Barcola

Cela vaut pour son contrat à Liverpool, mais aussi le PSG qui est en position de force avec un joueur très coté, encore jeune, et qui a deux ans de contrat. A 23 ans, l’ancien lyonnais est rapidement passé à autre chose après la Coupe du monde et a discuté pendant plusieurs jours avec les dirigeants anglais et le manager des Reds.

Dans la foulée de cette porte ouverte, Liverpool s’est activé et a entamé des discussions avec le PSG, sans faire d’offre pour le moment. Paris compte bien se montrer très gourmand avec son ailier, qui sort d’une Coupe du monde tout de même de bonne facture, même si tout n’a pas été parfait. Il se murmure que Luis Campos demande 170 millions d’euros aux clubs intéressés pour vendre Bradley Barcola. Une somme qui peut faire peur, même à Liverpool qui n’a pas hésité à miser très gros sur des joueurs majeurs lors des derniers mercatos.