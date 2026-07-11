Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit
Ferran Torres

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

PSG11 juil. , 9:00
parClaude Dautel
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La presse annonce ce samedi que le PSG a trouvé un accord avec Ferran Torres et que l'attaquant du FC Barcelone rejoindra Paris après le Mondial. L'Espagnol de 26 ans va remplacer Gonçalo Ramos.
Après le départ de Gonçalo Ramos pour l'AC Milan, Luis Campos et Luis Enrique travaillaient à la signature d'un attaquant, et visiblement les deux Luis ont frappé fort. En effet, Sky Sports annonce que le Paris Saint-Germain a finalisé un accord avec Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone qui a encore un an de contrat avec le Barça. Pendant plusieurs semaines, on avait fait de Julian Alvarez la priorité des priorités pour les doubles champions d'Europe, mais l'attaquant argentin ne quittera l'Atlético de Madrid que pour rejoindre le Barça. Mais c'était un leurre, car le média sportif explique que Paris a désormais bouclé un accord avec celui qui compte 63 sélections avec l'équipe d'Espagne et qui participe actuellement au Mondial avec la Roja, prochain adversaire de la France.

Le PSG doit finaliser le transfert avec Barcelone

L'accord avec Ferran Torres étant désormais bouclé, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont devoir désormais négocier avec leurs homologues du FC Barcelone. Même si la relation entre les deux clubs a été parfois tendue dans le passé, notamment en raison des dossiers Neymar et Ousmane Dembélé, le transfert de Ferran Torres au PSG ne devrait pas donner lieu à des négociations brutales et longues. Le Barça sait que l'attaquant international espagnol ne prolongera pas son contrat, et que si le club catalan veut toucher de l'argent dans ce dossier, c'est lors de ce mercato que l'opération doit se faire. Et le FC Barcelone a même déjà trouvé le remplaçant de Ferran Torres en la personne de Karim Adeyemi, lequel arrive au Barça.
Luis Enrique avait fait de Ferran Torres sa priorité lors de ce marché des transferts, et une nouvelle fois l'entraîneur du Paris Saint-Germain a obtenu gain de cause auprès de ses dirigeants. Déjà impressionnant avec Dembélé, Barcola, Doué et Kvaratskhelia, le secteur offensif risque de donner encore des migraines à toute l'Europe si la signature de Ferran Torres se confirme. On espère seulement qu'avant de signer au PSG, Torres ne participera pas à l'élimination des Bleus en demi-finale du Mondial.

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Derniers commentaires

PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

Bon vu l'inflation des clubs de merde à vouloir nous tondre. Barcola. 2 C1. A français. Grosse marge de progression. Joueur confirmé ! Je veux rien savoir en dessus de 130 à 140M€ et fermez vos gueules ceux qui la ramène je vous entend pas sur les autres dossiers ou les clubs veulent nous tondre.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

J'en veux pas ! Je préfère 100x Balogun pour je suis sur le même prix ! 😉

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

Ça insulte vraiment pour pas grand chose. Un peu fragile peut-être.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

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