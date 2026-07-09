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TV : Norvège - Angleterre, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202609 juil. , 23:00
parAlexis Rose
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Habituée des quarts de finale des grandes compétitions, l’Angleterre va défier une équipe de Norvège novice en la matière dans un choc inattendu de la Coupe du Monde 2026.

Quelle heure pour Norvège - Angleterre ?

Pour s’octroyer le droit de récupérer un ticket pour le dernier carré de cette Coupe du Monde 2026, l’Angleterre pensait devoir passer au-dessus de l'obstacle brésilien, mais il n’en sera rien puisque la Seleçao s’est faite sortir par la Norvège en huitièmes. C’est donc un choc entre la Norvège et l’Angleterre qui animera le troisième jour des quarts de finale de ce Mondial. Cette rencontre se jouera ce samedi 11 juillet à 23h00 au Hard Rock Stadium de Miami.

Sur quelles chaînes suivre Norvège - Angleterre ?

Comme tous les premiers quarts de finale de cette Coupe du Monde, que ce soit France - Maroc ou Espagne - Belgique, cette rencontre entre la Norvège et l’Angleterre sera disponible pour le plus grand nombre. En effet, ce troisième quart sera diffusé en clair sur M6 et aussi sur BeIN Sports 1.

Les compos probables de Norvège - Angleterre :

Qualifiée pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la Coupe du Monde, après avoir disputé les huitièmes en France en 1998, la Norvège ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir sorti la Côte d’Ivoire en seizièmes (2-1), la Norvège a réussi l’exploit de sortir le Brésil grâce à un doublé d’Erling Haaland (2-1). Une vraie sensation que le pays nordique espère bien poursuivre le plus loin possible dans ce Mondial. Mais pour cela, le groupe de Stale Solbakkenn devra déjà battre l’Angleterre.

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La compo probable de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Schjelderup, Haaland, Nusa.
Stoppée par la France en quarts de finale lors de la dernière Coupe du Monde en 2022, l’Angleterre ambitionne de retrouver le dernier carré de ce Mondial pour assurer son statut d’outsider. Toujours invaincue dans cette Coupe du Monde, avec des qualifications dans la douleur face à la RD Congo (2-1) et au Mexique (3-2) aux tours précédents, l’équipe de Thomas Tuchel va devoir hausser son niveau pour dominer la solide équipe de Norvège.

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La compo probable de l’Angleterre : Pickford - Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly - Rice, Anderson - Saka, Bellingham, Gordon - Kane.

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11 juillet 2026 à 23:00
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