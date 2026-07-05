Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

Mais qui doute de l'importance qu'a Dembélé ? En terme de performance comme de leadership et de soutien c'est un élément indispensable.
Balagun t es sur ???
A 13,2Millions par an tu m'étonnes, il est bien à Paname !!!
ton français nous fait pleurer
Oui c'était la même chose avec Benzema, mais tous ceux qui connaissent bien ces deux cas , sourient gentiment. Rayan éclaboussait de son talent chaque match auxquels il participait. En ayant souvent 2 ans de moins que les autres joueurs.
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