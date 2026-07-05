Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

Le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026

Jeudi 9 juillet à 22h00 : France - Maroc sur M6 et BeIN Sports 1

Vendredi 10 juillet à 21h00 : Portugal ou Espagne - Etats-Unis ou Belgique (à déterminer)

Samedi 11 juillet à 23h00 : Brésil ou Norvège - Mexique ou Angleterre (à déterminer)

Dimanche 12 juillet à 03h00 : Suisse ou Colombie - Argentin ou Egypte (à déterminer)