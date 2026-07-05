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Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

Mondial 202605 juil. , 15:03
parGuillaume Conte
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Le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026
Jeudi 9 juillet à 22h00 : France - Maroc sur M6 et BeIN Sports 1
Vendredi 10 juillet à 21h00 : Portugal ou Espagne - Etats-Unis ou Belgique (à déterminer)
Samedi 11 juillet à 23h00 : Brésil ou Norvège - Mexique ou Angleterre (à déterminer)
Dimanche 12 juillet à 03h00 : Suisse ou Colombie - Argentin ou Egypte (à déterminer)
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Toulouse
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6
Nice
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9
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Le Havre
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18
Lorient
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