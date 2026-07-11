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La Belgique et Rudi Garcia, un divorce déjà décidé ?

Mondial 202611 juil. , 8:40
parClaude Dautel
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Au lendemain de l'élimination de la Belgique par l'Espagne, la presse belge affirme que le contrat de Rudi Garcia, qui était prévu jusqu'à la fin du mois de juillet, ne devrait pas être prolongé.
L'équipe de Belgique a plutôt fait un bon parcours dans le Mondial, même si la défaite contre l'Espagne en quart de finale a laissé un peu d'amertume outre-Quiévrain. Cependant, l'avenir de Rudi Garcia sur le banc des Diables Rouges est loin d'être clair. Alors même que ce dernier a réussi à faire briller une formation dont on n'attendait pas grand-chose, les choses pourraient rapidement se terminer, confirme La Dernière Heure. « Le Français a rempli ses objectifs en termes de résultats mais la direction de la fédération et les Diables ne sont pas totalement convaincus. Il n'est même pas certain que Garcia lui-même veuille continuer », prévient Christophe Franken, chef de la rubrique football du grand quotidien wallon. Car lorsqu'il a rejoint l'équipe de Belgique, Rudi Garcia n'a signé que jusqu'à la fin du mois de juillet.

Rudi Garcia ne sait pas s'il veut rester

Interrogé vendredi soir après l'élimination de son équipe, l'ancien entraîneur de l'OM et de l'OL notamment a tapé en touche sur ce sujet. « Je ne sais pas encore si je reste. Pour le moment, il y a encore trop d'incertitudes », a confié le sélectionneur belge. Pourtant le bilan de Rudi Garcia est plutôt très bon puisque depuis qu'il a pris le poste et la succession de Domenico Tedesco, début 2025, l'équipe de Belgique a perdu deux matchs sur vingt joués. Mais selon La Dernière Heure, au sein même du vestiaire belge, Garcia ne ferait pas l'unanimité concernant ses choix tactiques. « L'idée générale est qu'il n'est pas la bonne personne pour faire franchir un cap à la nouvelle génération qui s'installe en équipe nationale », explique le média belge, qui précise que Rudi Garcia, arrivé avec son staff, ne serait pas réellement à l'écoute de l'entourage de l'équipe nationale. Y compris même avec Vincent Mannaert, le directeur technique national belge.

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J'en veux pas ! Je préfère 100x Balogun pour je suis sur le même prix ! 😉

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Ça insulte vraiment pour pas grand chose. Un peu fragile peut-être.

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"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

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J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

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