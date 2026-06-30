Officiel : Gonçalo Ramos signe au Milan AC

Le PSG a officialisé le départ de Gonçalo Ramos, qui rejoint le Milan AC sous la forme d'un transfert définitif estimé à 75 millions d'euros hors bonus. Le Portugais s'est engagé jusqu'en 2031 avec la formation italienne.

« Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du Club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a fait savoir le club de la capitale.