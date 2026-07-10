Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent

Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent

PSG10 juil. , 12:00
parGuillaume Conte
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Un remplaçant des doubles champions d'Europe, cela vaut très cher désormais. Le PSG l'a bien compris avec Ibrahim Mbaye.
Double champion d’Europe, le PSG fait saliver les clubs européens. Y compris avec ses joueurs peu utilisés, puisqu’il suffit de voir le succès d’éléments comme Gonçalo Ramos et Kang-In Lee au mercato. C’est aussi le cas d’Ibrahim Mbaye, qui s’est mis en valeur à la Coupe du monde avec son but contre les Bleus. Parti en vacances, le Sénégalais laisse ses agents travailler mais il a déjà fait passer la consigne qu’un départ du PSG ne le chagrinerait pas. Malgré cette étiquette de futur talent offensif, il s’est passé quelque chose après la CAN et Mbaye n’a quasiment plus été utilisé par Luis Enrique.

Liverpool arrive pour oublier Barcola

Le natif de Trappes a des envies d’ailleurs, même si son entourage essaye de le convaincre de rester à Paris, où les nombreuses ambitions et compétitions permettent d’avoir du temps de jeu si ça travaille bien dans la semaine. Mais le joueur a fait son choix, et trois clubs ont déjà contacté le PSG : Tottenham, Aston Villa et surtout Manchester City désormais.
La presse anglaise évoque un vif intérêt de la Premier League pour le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde. Le fait que City, avec les poches pleines pour faire plaisir à son nouveau manager Enzo Maresca, entre dans la danse, a de quoi faire tourner la tête. Mais le PSG ne compte pas brader son joueur. C’est un montant minimum de 40 ME, pouvant atteindre 50 ME avec les bonus, qui est attendu par le PSG, bien décidé à atteindre les 200 millions d’euros avec des ventes cet été.
Et ces dernières heures, c’est Liverpool qui a décidé de cibler Mbaye, après avoir freiné pour le recrutement de Bradley Barcola. Les Reds sont persuadés qu’une bonne offre fera la différence, surtout pour un joueur qui a déjà pris sa décision de quitter le PSG. L'Angleterre s'affole, et Paris a bien compris que le mercato était loin d'être fini sur le plan des ventes.
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OK mais combien vous payez ? 2 matchs à domicile par mois X 12,50 = 25€ X environ 10 mois de compétition = 250€. Et je ne parle que du championnat. Si tu y ajoutes les matchs européens et éventuellement des matchs à domicile de coupe de France, tu dépasses très facilement les 300€... Chuis pas lyonnais mais je l'aurais très mauvaise aussi franchement. C'est quoi qui justifie ce prix en plus ?? Parce que si ce parking était gratuit, c'est qu'il ne devait pas avoir des frais d'entretien et de fonctionnement titanesques... Ils vont te trouver des arguments en bois alors que le vrai argument seraen fait selon moi le remboursement de ce que le club doit. Mais faut que les lyonnais fassent comprendre à Lee que les français tirent de plus en plus la langue financièrement...

Le PSG le vend à 50 ME, les clubs anglais se l'arrachent

Mbaye 40 ou 50m€, tu le vends direct et l'amène à l'aéroport 🤣 Bon jeune joueur mais qui ne correspond pas forcément au style Luis Enrique

Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

Honnetement en tant que supp de l'OL je ne suis pas sur qu'il apporte bcp plus que Nuamah... (à par la qualité de frappe)

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