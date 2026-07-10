L'Espagne rejoint la France en demi-finale !

Quart de finale du Mondial 2026

Espagne - Belgique : 2-1

Buts : Fabian Ruiz (30e), Merino (88e) pour l’Espagne ; De Ketelaere (41e) pour la Belgique

L’Espagne est difficilement venue à bout de la Belgique grâce à un but de Mikel Merino dans les derniers instants (2-1). La Roja retrouvera l’équipe de France en demi-finale.

Vainqueur du Maroc jeudi soir en quart de finale, l’équipe de France attendait ce vendredi son adversaire pour la demi-finale. Le match opposant la Belgique à l’Espagne a comme attendu été relativement équilibré. Malgré une supériorité technique et une possession de balle largement à son avantage, l’Espagne peinait à faire sauter le verrou belge. Le Parisien Fabian Ruiz y parvenait finalement à la demi-heure de jeu. Un but qui permettait à l’Espagne de prendre les devants mais pas pour très longtemps. Moins de dix minutes plus tard, De Ketelaere parvenait à égaliser en trompant Simon de près de la tête.

La seconde période était plus rythmée et l’Espagne multipliait les assauts sur le but de Courtois, décisif à plusieurs reprises. Le gardien du Real Madrid devait toutefois sortir à la 70e minute de jeu, un changement terrible pour la Belgique. Son remplaçant Lammens se trouait complètement sur une frappe lointaine de Cubarsi à la 88e, dont profitait Merino pour marquer de près. En dominant son match mais sans briller ni impressionner, la Roja se hisse en demi-finale du Mondial. Elle affrontera l’équipe de France mardi soir à 21 heures pour une place en finale.