Un transfert de Monaco au PSG, ce n’est pas Akliouche !

Le PSG n'apprécie par que Maghnès Akliouche dans l'effectif de l'AS Monaco. Folarin Balogun fait un retour en force puisque Bournemouth se montre trop gourmand pour vendre Eli Kroupi.

A l’image de ce qu’il réalise sur le terrain pendant la saison, le PSG se veut sûr de lui au mercato . Les ventes peuvent s’enchainer pour les remplaçants, Paris prend son temps pour passer à l’action et cherche la bonne opportunité pour compléter son effectif de façon intelligente. Au poste d’avant-centre, entre le départ de Gonçalo Ramos et le manque de titulaire spécialiste du poste, il y a clairement un besoin d’identifié.

Balogun, beaucoup moins cher que Kroupi

Selon la presse anglaise, le PSG ne souhaite pas rentrer dans le jeu de la surenchère pour Eli Junior Kroupi, pour qui Bournemouth réclame 100 millions d’euros, et laisse donc l’ancien du FC Lorient en Premier League pour le moment. Pour le poste de numéro 9, Luis Campos regarde plus du côté de son ancien club, et d’un joueur qui s’est distingué au Mondial.

Il s’agit selon ESPN de Folarin Balogun, parti en vacances après une Coupe du monde épuisante mais où il s’est montré à son avantage. L’attaquant américain a su élever son niveau et montrer qu’il n’était pas juste bon pour briller en Ligue 1. Sa puissance, sa capacité à rester dans l’axe, et son sens du but plaisent à Luis Enrique.

Et si l’AS Monaco cherche actuellement à faire signer Matthis Abline, c’est pour compenser le futur départ de son international US. A 25 ans, Balogun possède une valeur marchande très élevée, et comme pour Maghnès Akliouche, le club de la Principauté sera très gourmand. Cela ne va pas jusqu’aux 100 millions d’euros demandés pour Eli Junior Kroupi par Bournemouth, mais Monaco a augmenté son tarif et souhaite récupérer au moins 50 millions d’euros. Avant le Mondial, l’avant-centre pouvait être transférer pour un peu plus de 30 millions d’euros. Une inflation qui ne fait pour le moment pas peur au PSG selon le média américain pour qui Paris estime que Balogun est capable de s’intégrer parfaitement dans le collectif de Luis Enrique en cas d’achat cet été.