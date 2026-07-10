Moumbagna nouveau 9 de l’OM, Genesio y croit

Encore plombé par des blessures pendant son prêt à la Cremonese la saison dernière, Faris Moumbagna a retrouvé l’Olympique de Marseille sans la moindre garantie. L’attaquant camerounais, convoité en Turquie, attend de connaître la décision du club phocéen concernant son avenir.

Pour Grégory Lorenzi, les retours de prêt représentent un chantier non négligeable. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a pour missions de récolter des liquidités et d’alléger la masse salariale, et pas seulement en vendant les principales valeurs marchandes de l’effectif. Les départs d’indésirables comme Ulisses Garcia, Amine Harit, Angel Gomes ou encore Neal Maupay ne feraient pas de mal. Pas plus que celui de Faris Moumbagna.

Un nouveau prêt proposé

Plombé par des blessures, l’attaquant de 28 ans sort d’un prêt frustrant à la Cremonese. Le Camerounais a passé l’essentiel de la saison dernière à l’infirmerie. En témoigne son faible temps de jeu réduit à 5 petites apparitions, dont aucune titularisation, pour un total de 88 minutes passées sur les terrains de Serie A. Pour retrouver la trace de sa dernière rencontre, il faut remonter au 19 janvier, c’était lors de son entrée contre le Hellas Vérone (0-0). Près de six mois plus tard, Faris Moumbagna s’entraîne à nouveau du côté de la Commanderie pendant qu’un courtisan se rapproche.

Manifestement, Gaziantep n’est pas refroidi par ses difficultés puisque le club turc a pris contact avec l’Olympique de Marseille. Le pensionnaire de Süper Lig souhaite obtenir un prêt de l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2028. A priori, l’écurie phocéenne n’y verra aucun inconvénient, même si l’on peut penser que la direction privilégie un transfert définitif. Le média ajoute néanmoins que les Marseillais n’ont pris aucune décision pour le moment. Le nouveau coach Bruno Genesio envisagerait-il de relancer Faris Moumbagna durant la présaison ? L’hypothèse, certes étonnante, est envisagée si l’on en croit nos confrères.