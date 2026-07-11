ASSE : Un futur renfort s'entraîne déjà en secret

L'AS Saint-Etienne s'est déjà largement renforcée depuis le début du mercato, avec vendredi l'officialisation de la signature de Mamour N'diaye, le gardien de but arrivé de Norvège. Mais, une autre annonce devrait rapidement intervenir puisqu'un joueur s'entraîne déjà activement du côté de l'Étrat avant de signer son contrat.

L'ASSE ne fait pas mystère de son objectif, puisque, comme l'an dernier, les Verts ne visent qu'une chose, la montée en Ligue 1. Pour atteindre cet objectif, après avoir changé d'entraîneur et recruté Ian Cathro, Ivan Gazidis a donc donné des moyens à la cellule de recrutement de Saint-Etienne, ce qui a permis de faire signer plusieurs joueurs. Après Mamour N'diaye, la prochaine annonce devrait être celle de la signature de Thierno Ballo. L'ailier gauche international autrichien de 24 ans, qui a encore un an de contrat avec le club autrichien du Wolfsberger AC, est déjà arrivé dans le Forez et selon Peuple Vert, il serait même déjà au travail.

Ballo est déjà au travail à Saint-Etienne

En effet, vendredi, le natif d'Abidjan a été aperçu par le média spécialisé en train de participer à la séance de l'ASSE au Centre sportif Robert-Herbin. Thierno Ballo n'a pas participé à la totalité de l'entraînement collectif dirigé par Ian Cathro, mais il a quand même travaillé sous les ordres d'un préparateur physique de l'AS Saint-Étienne. L'officialisation de la signature de l'attaquant autrichien paraît donc imminente, même si ces derniers jours, le nom du Havre avait été cité comme un possible point de chute pour Thierno Ballo. Visiblement les arguments stéphanois ont été suffisants pour le faire venir, puisque Ballo a choisi de débarquer dans le Forez avant même que l'AS Saint-Etienne et le Wolfsberger AC s'entendent concernant un transfert de l'ailier, prêté la saison passée à Millwall.