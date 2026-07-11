ASSE : Un futur renfort s'entraîne déjà en secret

ASSE : Un futur renfort s'entraîne déjà en secret

ASSE11 juil. , 9:20
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'AS Saint-Etienne s'est déjà largement renforcée depuis le début du mercato, avec vendredi l'officialisation de la signature de Mamour N'diaye, le gardien de but arrivé de Norvège. Mais, une autre annonce devrait rapidement intervenir puisqu'un joueur s'entraîne déjà activement du côté de l'Étrat avant de signer son contrat.
L'ASSE ne fait pas mystère de son objectif, puisque, comme l'an dernier, les Verts ne visent qu'une chose, la montée en Ligue 1. Pour atteindre cet objectif, après avoir changé d'entraîneur et recruté Ian Cathro, Ivan Gazidis a donc donné des moyens à la cellule de recrutement de Saint-Etienne, ce qui a permis de faire signer plusieurs joueurs. Après Mamour N'diaye, la prochaine annonce devrait être celle de la signature de Thierno Ballo. L'ailier gauche international autrichien de 24 ans, qui a encore un an de contrat avec le club autrichien du Wolfsberger AC, est déjà arrivé dans le Forez et selon Peuple Vert, il serait même déjà au travail.

Ballo est déjà au travail à Saint-Etienne

En effet, vendredi, le natif d'Abidjan a été aperçu par le média spécialisé en train de participer à la séance de l'ASSE au Centre sportif Robert-Herbin. Thierno Ballo n'a pas participé à la totalité de l'entraînement collectif dirigé par Ian Cathro, mais il a quand même travaillé sous les ordres d'un préparateur physique de l'AS Saint-Étienne. L'officialisation de la signature de l'attaquant autrichien paraît donc imminente, même si ces derniers jours, le nom du Havre avait été cité comme un possible point de chute pour Thierno Ballo. Visiblement les arguments stéphanois ont été suffisants pour le faire venir, puisque Ballo a choisi de débarquer dans le Forez avant même que l'AS Saint-Etienne et le Wolfsberger AC s'entendent concernant un transfert de l'ailier, prêté la saison passée à Millwall.
Articles Recommandés
Thierno Ballo Signe A Lasse Officiel
ASSE

Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)

La France Humilie Une Derniere Fois Le Paraguay Cest Enorme
Mondial 2026

La France humilie une dernière fois le Paraguay, c'est énorme

Psg Barcola A Arsenal Tout A Bascule
PSG

PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

La Compo De Lol Contre Saint Gall
OL

La compo de l'OL contre Saint-Gall

Fil Info

11 juil. , 11:02
Thierno Ballo signe à l'ASSE (officiel)
11 juil. , 11:00
La France humilie une dernière fois le Paraguay, c'est énorme
11 juil. , 10:30
PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé
11 juil. , 10:25
La compo de l'OL contre Saint-Gall
11 juil. , 10:00
OM : Todibo arrive, Genesio donne son accord
11 juil. , 9:40
France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus
11 juil. , 9:05
TV : Norvège - Angleterre, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
11 juil. , 9:00
Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit
11 juil. , 8:40
La Belgique et Rudi Garcia, un divorce déjà décidé ?

Derniers commentaires

PSG : Barcola à Arsenal, tout a basculé

Bon vu l'inflation des clubs de merde à vouloir nous tondre. Barcola. 2 C1. A français. Grosse marge de progression. Joueur confirmé ! Je veux rien savoir en dessus de 130 à 140M€ et fermez vos gueules ceux qui la ramène je vous entend pas sur les autres dossiers ou les clubs veulent nous tondre.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

J'en veux pas ! Je préfère 100x Balogun pour je suis sur le même prix ! 😉

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

Ça insulte vraiment pour pas grand chose. Un peu fragile peut-être.

Accord PSG-Ferran Torres, Paris frappe en pleine nuit

"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading