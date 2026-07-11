OL : Ces cinq joueurs sont en danger, Paulo Fonseca confirme
Paulo Fonseca

OL : Ces cinq joueurs sont en danger, Paulo Fonseca confirme

OL11 juil. , 8:20
parClaude Dautel
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L'OL va disputer son deuxième match de préparation ce samedi, et l'entraîneur de Lyon compte sur un choix de plus en plus large de joueurs. Mais désormais cinq joueurs sont sur la sellette et risquent de devoir quitter la capitale des Gaules.
Afin d'être prêt dès le début du mois d'août, et la phase de qualification de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais est déjà au travail et a fait signer plusieurs joueurs : Bidstrup, Boudache, Duranville et Oudréago. Ces derniers seront présents ce samedi pour le match contre le club suisse de Saint-Gall, mais c'est désormais du côté de la sortie que l'on regarde. Car l'OL doit faire de la place dans son vestiaire, la DNCG ayant demandé à Michele Kang de continuer à rester dans certaines limites budgétaires. Alors, Paulo Fonseca a reconnu que quatre ou cinq joueurs allaient partir de l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. Selon Le Progrès, il n'y a pas réellement de secret autour de l'identité des footballeurs à même de quitter l'OL.

L'OL va se séparer de plusieurs joueurs

Le quotidien régional pense savoir que plusieurs dossiers sont encore à l'étude du côté de Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca. « Les recrues du moment sont là. Et le reste appartient au destin, et notamment pour Maitland-Niles, Tessmann, Mangala, et également pour Gomes Rodriguez et Molebe dont les cas sont à l’étude », expliquent nos confrères, qui font remarquer également que Diawara et Akouokou ne sont pas dans le groupe professionnel depuis la reprise. Tout cela sachant que l'Olympique Lyonnais devrait encore enregistrer des renforts, notamment sur le plan offensif, puisque deux numéros 9 sont annoncés à l'OL depuis le début du mercato. Bien évidemment, la qualification, ou non, pour la Ligue des champions va changer la donne, mais les départs se profilent tout de même pour les joueurs cités par Le Progrès.

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"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."

France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.

La compo de l'OL contre Saint-Gall

3-1 à la 23ème pas mal

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ah ok merci je ne savais pas.

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C'est Ramos qui avait décidé de partir et l'a fait savoir au club.

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