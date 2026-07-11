OL : Ces cinq joueurs sont en danger, Paulo Fonseca confirme

"Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été. Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival."
J'imagine qu'il a déjà un contrat sur sa tête avec Rabiot. Ce que je crains c'est le coup de pression que va prendre Digne. Il est assez fort pour bloquer des gars un peu physiques de PL mais les petits agiles faut voir. Il a pas vraiment été mis en danger contre Brahim vu que le Maroc a complètement déjoué.
3-1 à la 23ème pas mal
ah ok merci je ne savais pas.
C'est Ramos qui avait décidé de partir et l'a fait savoir au club.
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