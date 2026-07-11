L'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12ME

L'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12ME

OM11 juil. , 8:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM va devoir tenter de faire des coups lors de ce mercato, et tout cela en ne dérapant pas sur le plan budgétaire. Afin de se renforcer sur le plan offensif, le club de Frank McCourt aurait un regard très attentif sur Haissem Hassan, l'ailier de l'équipe d'Egypte, qui évolue actuellement en Espagne.
C'est le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo qui le révèle, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont pris des renseignements auprès de leurs homologues d'Oviedo afin de connaître les conditions d'un possible transfert d'Haissem Hassan. Encore lié une saison avec le club relégué en Liga 2, le natif de Bagnolet n'a pas réellement l'intention d'évoluer à ce niveau, et il serait donc sur le marché des transferts, faute d'accepter une prolongation de contrat. Le média sportif espagnol affirme que pour faire signer Hassan, l'OM devra tout de même débourser les 12 millions d'euros de sa clause libératoire. Sachant que sur ce montant, le Real Oviedo devra en reverser 40% à Villarreal, son précédent club.

L'OM peut faire une belle affaire pour 12ME

Dans ce dossier, l'Olympique de Marseille n'est cependant pas seul. Car Haissem Hassan sort d'une relativement belle Coupe du monde avec l'équipe d'Égypte. S'il était sur le banc lors de la phase de poule, l'attaquant d'Oviedo a été aligné contre l'Australie, et surtout contre l'Argentine, match durant lequel il a délivré la passe décisive sur le deuxième but des Pharaons. Deux prestations très abouties, qui lui valent l'intérêt soutenu non seulement de l'OM, mais également de clubs anglais et saoudiens. Cependant, le club phocéen a un avantage, c'est que Haissem Hassan connaît bien la France, où il est né, et dont il a déjà fréquenté plusieurs clubs. En effet, après avoir débuté chez les jeunes du Paris FC, il a ensuite rejoint le centre de formation de Châteauroux où Villarreal est venu le chercher en 2021.

Lire aussi

OM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirmeOM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirme
Terrier à l’OM, il plie « 16 des 18 équipes de L1 »Terrier à l’OM, il plie « 16 des 18 équipes de L1 »
Avant de choisir l'équipe d'Égypte, l'ailier de 24 ans avait même porté le maillot de l'équipe de France dans différentes catégories chez les jeunes. Pour l'Olympique de Marseille, il va toutefois falloir attendre de savoir comment va se finir le dossier Mason Greenwood, car seule la vente du joueur anglais va permettre à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de débuter vraiment le mercato. A voir si Oviedo patientera et attendra que l'OM se bouge dans ce dossier pour s'offrir Haissem Hassan.
Articles Recommandés
Mondial 2026 Le Programme Tv Des Quarts De Finale
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

Lespagne Rejoint La France En Demi Finale
Mondial 2026

L'Espagne rejoint la France en demi-finale !

Moumbagna Nouveau 9 De Lom Genesio Y Croit
OM

Moumbagna nouveau 9 de l’OM, Genesio y croit

Belgique Courtois Sort En Larmes Sur Blessure
Mondial 2026

Belgique : Courtois sort en larmes sur blessure

Fil Info

10 juil. , 23:05
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
10 juil. , 23:02
L'Espagne rejoint la France en demi-finale !
10 juil. , 23:00
Moumbagna nouveau 9 de l’OM, Genesio y croit
10 juil. , 22:34
Belgique : Courtois sort en larmes sur blessure
10 juil. , 22:30
L1 : A contrecoeur, Labrune doit virer Al-Khelaïfi
10 juil. , 22:00
Hakimi fête la qualif de la France, le Maroc le détruit
10 juil. , 21:30
Lens se jette sur une révélation du Mondial
10 juil. , 21:00
Greenwood aide le PSG à finaliser une belle vente
10 juil. , 20:40
Nouvelle recrue bouclée, Lille tente un pari osé

Derniers commentaires

Karim Adeyemi arrive à Barcelone pour 29 ME

C'est marrant c'est toujours simple et rapide pour les autres clubs... Et ça, ça me dépasse. Dortmund le brade à ce club corrompu pour même pas 30M alors que si on était dessus c'était 70M minimum je suis sur ! Avec bras de fer engagé avec le joueur pour qu'il prolonge afin de le libérer pour plus cher (70 minimum comme susmentionné) Putain je comprend pas les autres clubs à tjrs baisser leur froc avec certain club et dans le même temps à nous casser les couilles à nous et aux joueurs qui veulent venir. Saoulant a force ! Genre Diomande au Barca ou ailleurs ça aurait été 70. Nous on nous en demande 130 ! La blague !

Moumbagna nouveau 9 de l’OM, Genesio y croit

Et bien perso je suis content qu’il ait sa chance, l’OM à toujours manqué de patience et c’est bien que là il puisse bénéficier de ça surtout qu’il n’a pas été épargné par les blessures

Belgique : Courtois sort en larmes sur blessure

Courtois , gardien du Real , qui fait gagner les Hispingouins … 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

France-Maroc : Deux Bleus n’ont pas convaincu

Parce qu’il n’y a personne de vraiment mieux et qu’il est bien intégré dans le groupe … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

France-Maroc : Deux Bleus n’ont pas convaincu

Vala , l’équipe de France impressionne … les petits pays… 😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading