L'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12ME

Karim Adeyemi arrive à Barcelone pour 29 ME

C'est marrant c'est toujours simple et rapide pour les autres clubs... Et ça, ça me dépasse. Dortmund le brade à ce club corrompu pour même pas 30M alors que si on était dessus c'était 70M minimum je suis sur ! Avec bras de fer engagé avec le joueur pour qu'il prolonge afin de le libérer pour plus cher (70 minimum comme susmentionné) Putain je comprend pas les autres clubs à tjrs baisser leur froc avec certain club et dans le même temps à nous casser les couilles à nous et aux joueurs qui veulent venir. Saoulant a force ! Genre Diomande au Barca ou ailleurs ça aurait été 70. Nous on nous en demande 130 ! La blague !