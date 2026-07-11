L'OM fonce vers une révélation du Mondial à 12ME

C'est marrant c'est toujours simple et rapide pour les autres clubs... Et ça, ça me dépasse. Dortmund le brade à ce club corrompu pour même pas 30M alors que si on était dessus c'était 70M minimum je suis sur ! Avec bras de fer engagé avec le joueur pour qu'il prolonge afin de le libérer pour plus cher (70 minimum comme susmentionné) Putain je comprend pas les autres clubs à tjrs baisser leur froc avec certain club et dans le même temps à nous casser les couilles à nous et aux joueurs qui veulent venir. Saoulant a force ! Genre Diomande au Barca ou ailleurs ça aurait été 70. Nous on nous en demande 130 ! La blague !
Et bien perso je suis content qu’il ait sa chance, l’OM à toujours manqué de patience et c’est bien que là il puisse bénéficier de ça surtout qu’il n’a pas été épargné par les blessures
Courtois , gardien du Real , qui fait gagner les Hispingouins … 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Parce qu’il n’y a personne de vraiment mieux et qu’il est bien intégré dans le groupe … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Vala , l’équipe de France impressionne … les petits pays… 😵💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
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