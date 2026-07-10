La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre

La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre

PSG10 juil. , 10:40
parGuillaume Conte
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Le forcing au rabais de la Juventus pour obtenir le transfert de Randal Kolo-Muani commence à lasser le PSG, qui ne baisse pas ses prétentions pour l'international français.
Passé de pire vendeur d’Europe à l’un des plus convaincants sur ces derniers mercatos, le PSG entend bien défendre son statut avec un dossier dont il a du mal à se défaire. Acheté pour quasiment 100 millions d’euros il y a trois ans, Randal Kolo-Muani n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale française. Après des prêts à la Juventus et Tottenham, Luis Campos veut désormais le vendre définitivement. Le club turinois est le plus intéressé, mais négocie, comme il y a un an, vers le très bas dans les discussions.

La Juventus fait un effort financier insuffisant

La première offre était composée d’un prêt payant et d’une option d’achat de l’ordre de 32 millions d’euros, sans que celle-ci soit obligatoire. Le PSG demande bien plus, soit 45 à 50 millions d’euros, pour céder son attaquant de 27 ans.
Et ce vendredi, la Gazzetta dello Sport dévoile que la Juventus a bien amélioré son offre en mettant 38 millions d’euros sur la table, pour un prêt non payant, mais composé d’une option d’achat quasiment obligatoire. Un vrai effort pour le club du Piémont, qui n’a toutefois pas provoqué des sauts de joie au Parc des Princes. Le PSG en a pris note et continue de chercher un club capable de dépasser au moins la barre des 45 millions d’euros pour Kolo-Muani.
Seule certitude, Paris perdra très gros dans ce dossier, même si c’est quelque chose qui a été accepté par la direction. L’idée est désormais de se défaire définitivement de l’ancien nantais et de lui trouver une porte de sortie pendant l’été. Deux de ses anciens clubs, Tottenham et Francfort, sont annoncés comme toujours dans la course pour le faire venir cet été.
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Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .

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C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!

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ça sent très bon la bonne pioche .

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Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.

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