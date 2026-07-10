La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre

Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .
C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!
ça sent très bon la bonne pioche .
Free guy
Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.
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🚨 Tottenham are interested in signing Randal Kolo Muani this summer. Roberto De Zerbi is understood to be a fan of the French striker, who is also attracting interest from Germany. PSG are open to a loan deal with an obligation to buy, while Juventus continue working to reach