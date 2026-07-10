Karim Adeyemi arrive à Barcelone pour 29 ME

Karim Adeyemi arrive à Barcelone pour 29 ME

Liga10 juil. , 18:20
parCorentin Facy
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Le FC Barcelone a bouclé la signature de Karim Adeyemi. L’international allemand arrive en provenance du Borussia Dortmund pour 29 millions d’euros.
Après avoir finalisé la signature d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle contre 80 millions d’euros, le FC Barcelone a bouclé sa deuxième recrue de l’été. Désireux de se renforcer dans le secteur offensif avec des joueurs polyvalents capables de répondre aux attentes d’Hansi Flick, le club catalan s’apprête à accueillir Karim Adeyemi. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives avec le Borussia Dortmund la saison dernière, l’ailier allemand de 24 ans va rejoindre Barcelone pour 29 millions d’euros bonus compris selon Fabrizio Romano. Un montant relativement raisonnable pour le champion d’Espagne en titre, qui a flairé la bonne affaire puisque le natif de Munich n’avait plus qu’un an de contrat avec le BVB (juin 2027). Une belle prise de la part de Deco et de Joan Laporta, qui continuent leurs emplettes dans le secteur offensif pour le plus grand plaisir de leur entraîneur allemand Hansi Flick.
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