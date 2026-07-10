Karim Adeyemi arrive à Barcelone pour 29 ME

Ben si, il refait l histoire, il oublie les déclarations de RDZ, celle de Benatia qui dit que soit disant les joueurs étaient choqués etc...
Pour quelle raison « pouf de service » ?
Retourne le téléphone quand t’écris.
Ont à rabiot 👊⚽ Ce joueur c'est fait connaître face au Brésil, Lille peut dire merci aux médias
Mallette cachée comme tapie
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🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴 Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances. Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪