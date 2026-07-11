France-Espagne : Lamine Yamal menace déjà les Bleus

Dans la foulée de la qualification de l'Espagne pour les demi-finales de la Coupe du Monde, Lamine Yamal a déjà envoyé un message à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Le joueur du Barça annonce que la Roja doit faire trembler la France.

L'équipe d'Espagne a tout de même bien galéré pour éliminer la Belgique, mais c'est désormais la France qui se profile sur la route des vainqueurs du dernier Euro. Alors que la totalité des observateurs pense que les Bleus se dirigent vers la troisième étoile, Lamine Yamal est persuadé que l'équipe espagnole est la seule capable de les éliminer du Mondial. Alors que le choc France-Espagne de mardi prochain excite déjà toute la planète football, l'attaquant du Barça, qui a plutôt été discret depuis le début de la Coupe du Monde, n'a pas traîné à envoyer un message aux joueurs tricolores. Pour Lamine Yamal, il est évident que Kylian Mbappé et les autres joueurs tricolores ne doivent pas se réjouir tant que cela à l'idée de croiser la route de l'Espagne.

L'Espagne, bête noire de la France

« J’ai vraiment hâte d’y être. Depuis le début de la Coupe du monde, tout le monde attend ce match. Nous sommes les deux meilleures équipes du tournoi. Sans aucune crainte, si quelqu’un peut affronter la France en toute confiance, c’est bien nous, a prévenu, au micro de TVE, Lamine Yamal, qui tient à rappeler que les Bleus ont des mauvais souvenirs face à l’Espagne. C’est nous qui les avons éliminés la dernière fois. Nous sommes deux équipes de très haut niveau, de classe mondiale, pour moi les deux meilleures. On verra bien, mais nous n’avons aucune crainte. » Un message très clair de la part du jeune attaquant qui fêtera ses 20 ans la veille de la demi-finale contre l'équipe de France et dont les propos seront évidemment utilisés par Didier Deschamps pour motiver ses joueurs. Et cela même si depuis le début du Mondial 2026, les Bleus n'ont visiblement pas besoin de cela pour se motiver.