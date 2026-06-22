OL : Un club exige le dossier médical d'Orel Mangala

L'intérêt du club de Bologne pour Orel Mangala a été révélé ce week-end. Cependant, avant de faire une première offre, la formation italienne souhaite en savoir plus sur l'état de santé du joueur belge avant de faire une quelconque offre à l'Olympique Lyonnais.

Deux ans et demi après sa signature à l'OL en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala ne sera pas retenu de force par Paulo Fonseca. Et les dirigeants lyonnais espèrent qu'un club fera l'offre qu'il faut pour recruter le milieu défensif belge prêté en 2024-2025 à Everton et victime d'une rupture du ligament croisé en tout début de saison. Justement, en Italie, le club de Bologne a montré un intérêt certain pour Orel Mangala , et même si cela passe par un prêt avec option d'achat à 7 millions d'euros. Une proposition humiliante pour l'OL qui avait dépensé près de 29 millions d'euros dans une opération décidée par le seul John Textor, et dont certains pensent qu'il s'agissait d'un petit arrangement avec le président de Nottingham Forest, proche de Textor. Un deal que Michele Kang doit désormais assumer.

Bologne veut savoir où en est Mangala

Pour en revenir à Orel Mangala, si Tuttomercatoweb confirme que Bologne souhaite se faire prêter le joueur de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants du club d'Émilie-Romagne exigent d'en savoir plus sur l'état de santé du joueur belge. « Bologne veut relancer la carrière de Mangala, après une saison passée en grande partie sur le banc. C’est précisément ce dernier point qui suscite les plus grandes interrogations à Bologne, le club souhaitant s’assurer de l’état de santé du joueur appartenant à Lyon avant de passer à l’action », précise Nicolas Righi, journaliste du média italien. Autrement dit, le dossier n'est tout de même pas à la veille de se réaliser, d'autant que Bologne travaille également sur d'autres pistes à ce même poste. A moins qu'il ne s'agisse que d'une stratégie pour négocier un peu plus à la baisse le prix d'Orel Mangala, ce que Lyon acceptera pas.