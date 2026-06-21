L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

Deux ans et demi après avoir payé 29 millions d’euros pour le transfert d’Orel Mangala, l’OL est prêt à accepter une offre de 7 millions d’euros en provenance de Bologne concernant l’international belge.

John Textor a beau avoir quitté l’Olympique Lyonnais depuis un an, le club rhodanien paie encore les conséquences de la gestion dramatique de l’homme d’affaires américain. Malgré lui, Orel Mangala en est le meilleur exemple. Acheté pour un prix bien supérieur à sa valeur réelle, l’international belge devrait quitter l’OL cet été. Recruté pour 29 millions d’euros en provenance de Nottingham Forest en février 2024, l’ancien joueur d’Everton est la cible de Bologne.

Mangala vers Bologne pour 7 ME

Domenico Tedesco fait du milieu de terrain lyonnais une priorité, mais le club italien n’a pas l’intention de se ruiner. Bologne a surtout un très bon argument dans sa manche : l’accord du joueur. Selon les informations de Tutto Mercato Web, Orel Mangala est très enthousiaste à l’idée de rebondir en Italie. Conscient que son temps de jeu risque d’être limité à l’OL, le Belge souhaite rejoindre Domenico Tedesco à Bologne.

Matthieu Louis-Jean pourrait se réjouir à l’idée de dégraisser et d’alléger sa masse salariale. La réalité est un peu différente car Bologne ne propose rien de mieux, pour l’instant, qu’un simple prêt avec une option d’achat à 7 millions d’euros. Si les Gones venaient à accepter cette offre, ils s’assoiraient donc sur 22 millions d’euros par rapport au prix payé il y a 2 ans et demi pour s’offrir Orel Mangala.

Une réalité difficile à accepter pour l’état-major lyonnais même si les dirigeants ont changé depuis ces deux transferts. Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger vont par conséquent tenté de négocier à la hausse le transfert d’Orel Mangala, histoire de limiter la catastrophe industrielle que représente financièrement la venue du Belge à l’OL. Lyon le sait, il sera de toute façon impossible de rattraper le coup et de récupérer la somme offerte par John Textor à ses amis de l’époque de Nottingham Forest.