TV : Beinsports défonce DAZN et Disney+

Beinsports a pris un uppercut, mais la chaîne sportive ne veut pas se laisser abattre après l'annonce de la Liga qu'elle confiait les droits du championnat d'Espagne à DAZN et Disney +.

Les dirigeants de Beinsports le savaient évidemment depuis plusieurs jours, mais on imagine que l'officialisation ce jeudi de la perte des droits de la Liga a forcément fait passer un froid polaire dans les bureaux de la chaîne. Après avoir vu partir une partie des droits de la NBA vers Amazon, la chaîne dirigée par Nasser Al-Khelaifi voit donc la Liga, qui avait un vrai public en France, passer chez DAZN et Disney + pour au moins trois ans. Fort de son contrat avec Canal+ jusqu'en 2030, Beinsports peut encore rester zen, même si quelques nuages sont apparus. Mais, répondant à L'Equipe, un dirigeant de la chaîne sportive tient à rassurer tout le monde sur l'avenir du diffuseur de la Ligue 2 et surtout balance un vrai missile sur les deux nouveaux diffuseurs de la Liga.

Beinsports allume DAZN et Disney +

La meilleure défense étant l'attaque, ce responsable anonyme de Beinsports estime que la Liga a fait un choix très dangereux en choisissant ces deux médias. « Nous disposons des droits nécessaires, au juste prix et avec les partenaires adéquats. Nous avons vécu une Coupe du monde 2026 exceptionnelle et d'autres droits importants sont à venir. Nous avons un plan d'affaires à long terme et un partenariat solide avec Canal+. La Liga a désormais fait le choix de répartir ses droits entre deux diffuseurs. L'un a déjà connu un échec après seulement une saison sur la Ligue 1. L'autre reste aujourd'hui un acteur invisible sur le marché français », fait remarquer cette source.

Du côté de DAZN, qui cette saison diffusera la Liga, la Serie A, la Ligue 1, on prendra tout cela avec philosophie, le groupe anglais créé en 2015 continuant tranquillement son expansion dans les droits TV du sport. En dehors du football, DAZN diffuse également en France le championnat français de basket ou bien encore le LIV Golf, pour ne citer que ces deux sports.