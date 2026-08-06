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TV : Beinsports défonce DAZN et Disney+

TV06 août , 15:30
parClaude Dautel
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Beinsports a pris un uppercut, mais la chaîne sportive ne veut pas se laisser abattre après l'annonce de la Liga qu'elle confiait les droits du championnat d'Espagne à DAZN et Disney +.  
Les dirigeants de Beinsports le savaient évidemment depuis plusieurs jours, mais on imagine que l'officialisation ce jeudi de la perte des droits de la Liga a forcément fait passer un froid polaire dans les bureaux de la chaîne. Après avoir vu partir une partie des droits de la NBA vers Amazon, la chaîne dirigée par Nasser Al-Khelaifi voit donc la Liga, qui avait un vrai public en France, passer chez DAZN et Disney + pour au moins trois ans. Fort de son contrat avec Canal+ jusqu'en 2030, Beinsports peut encore rester zen, même si quelques nuages sont apparus. Mais, répondant à L'Equipe, un dirigeant de la chaîne sportive tient à rassurer tout le monde sur l'avenir du diffuseur de la Ligue 2 et surtout balance un vrai missile sur les deux nouveaux diffuseurs de la Liga.

Beinsports allume DAZN et Disney +

La meilleure défense étant l'attaque, ce responsable anonyme de Beinsports estime que la Liga a fait un choix très dangereux en choisissant ces deux médias. « Nous disposons des droits nécessaires, au juste prix et avec les partenaires adéquats. Nous avons vécu une Coupe du monde 2026 exceptionnelle et d'autres droits importants sont à venir. Nous avons un plan d'affaires à long terme et un partenariat solide avec Canal+. La Liga a désormais fait le choix de répartir ses droits entre deux diffuseurs. L'un a déjà connu un échec après seulement une saison sur la Ligue 1. L'autre reste aujourd'hui un acteur invisible sur le marché français », fait remarquer cette source.
Du côté de DAZN, qui cette saison diffusera la Liga, la Serie A, la Ligue 1, on prendra tout cela avec philosophie, le groupe anglais créé en 2015 continuant tranquillement son expansion dans les droits TV du sport. En dehors du football, DAZN diffuse également en France le championnat français de basket ou bien encore le LIV Golf, pour ne citer que ces deux sports.

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130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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