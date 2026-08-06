Madrid officialise la signature de Diomande, le plus gros transfert de son histoire

Madrid officialise la signature de Diomande, le plus gros transfert de son histoire

Mercato06 août , 16:34
parClaude Dautel
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Le feuilleton Yan Diomande est désormais terminé. Le Real Madrid a officialisé la signature du jeune attaquant international ivoirien de Leipzig jusqu'en 2033.
Après une bataille intense entre ses agents, Yan Diomandé est enfin un joueur du Real Madrid Ce jeudi, le club de Florentino Perez a officialisé la signature du joueur de 19 ans, lequel était arrivé quelques heures avant dans la capitale espagnole. Le Real Madrid ne donne aucun détail financier sur cette opération, mais ces derniers jours on évoque un coût total de 125 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus pour ce transfert de l'attaquant. Si cela se confirme, il s'agit du plus gros transfert de la longue histoire du Real Madrid. Pour le RB Leipzig, il s'agit évidemment de la plus belle vente de son histoire, sachant que le club allemand avait acheté Yan Diomande début 2025 pour 20 millions d'euros à Leganes.
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