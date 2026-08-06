Mohamed Salah signe officiellement à Trabzonspor

Pour les premiers cas je regarde l'actu et notamment celle du foot. Pour le dernier, rien qu'ici il y en a pléthore. Et toi, tu es dans quel camp, les abrutis ou ceux qui viennent parler foot avec respect?
Bonne analyse de ta part respect
dis-donc carré, comment le sais-tu ?
Si seulement ça pouvait être Fonseca le premier foutu dehors, l'OL et ce très bon effectif s'en porterait tout de suite mieux
Ca fait plaisir d'en voir au moins un qui suit... Les autres doivent être des abrutis de supporters non ?
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Mohamed Salah'ın imza töreninde bugün saat 19.30’da bir araya geliyoruz! Sen de yeni sezon formanı giy, evimiz Papara Park'ta tarihe tanıklık et! ❤️💙