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Mohamed Salah signe officiellement à Trabzonspor

Mercato06 août , 15:40
parClaude Dautel
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Le club de Trabzonspor a officialisé la signature de Mohamed Salah jusqu'en 2028. La star égyptienne, libre depuis son départ de Liverpool, touchera 10 millions d’euros de salaire par an, plus une prime à la signature de 7 millions d’euros, et 20% sur la vente des produits dérivés avec l’utilisation de son nom. Trabzonspor a donné rendez-vous à ses supporters dans la soirée afin d'accueillir Mohamed Salah dans son nouveau stade.
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Derniers commentaires

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Pour les premiers cas je regarde l'actu et notamment celle du foot. Pour le dernier, rien qu'ici il y en a pléthore. Et toi, tu es dans quel camp, les abrutis ou ceux qui viennent parler foot avec respect?

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Bonne analyse de ta part respect

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

dis-donc carré, comment le sais-tu ?

L'OL veut vendre pour 30 à 40ME, les noms sortent

Si seulement ça pouvait être Fonseca le premier foutu dehors, l'OL et ce très bon effectif s'en porterait tout de suite mieux

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Ca fait plaisir d'en voir au moins un qui suit... Les autres doivent être des abrutis de supporters non ?

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