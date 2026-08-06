Mohamed Salah signe officiellement à Trabzonspor

Le club de Trabzonspor a officialisé la signature de Mohamed Salah jusqu'en 2028. La star égyptienne, libre depuis son départ de Liverpool, touchera 10 millions d’euros de salaire par an, plus une prime à la signature de 7 millions d’euros, et 20% sur la vente des produits dérivés avec l’utilisation de son nom. Trabzonspor a donné rendez-vous à ses supporters dans la soirée afin d'accueillir Mohamed Salah dans son nouveau stade.