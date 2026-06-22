OL : Openda à Lyon, ça chauffe très fort

???? surtout pas....
Grand club européen ??? 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 Dans tes rêves, çà c'était il y a trente ans. Il y a très longtemps que ce n'est plus qu'une rumeur. 😁😁
tous les entraineurs doivent debuter. Ce qu il. a fait avant Rennes etait bon. A Rennes personne n y arrive,alors que chaque année ils ont une super equipe.... donc resumer une experience à ça, c est vraiment rien avoir dans le citron
victoire impérative pour montrer de quoi ils sont capables et faire taire tout le monde.
ACHETÉ 44M et preté avec option d achat. c est bizarre... l option serait obligatoire certainement
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