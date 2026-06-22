OL : Openda à Lyon, ça chauffe très fort

Poussé dehors par la Juventus de Turin, Loïs Openda pourrait tenter de se relancer sous le maillot de l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Suite à une saison plutôt réussie par rapport aux difficultés financières de l’été dernier, quand l’ OL avait failli être relégué en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien veut poursuivre sa remontée vers le haut du panier du football français. Pour cela, la direction lyonnaise compte encore faire de jolis coups sur le marché des transferts.

Après Afonso Moreira, parti à Leverkusen pour 29 ME, Tyler Morton, Pavel Sulc ou Dominik Greif, Lyon a déjà fait une bonne affaire en faisant signer libre le jeune formé à Nice, Kaïl Boudache. Par la suite, Matthieu Louis-Jean espère recruter notamment un avant-centre de grande qualité pour compenser le retour de prêt d’Endrick au Real Madrid. Ces derniers jours, l’OL a manifesté son intérêt pour Lois Openda.

L’OL en pole dans le dossier Lois Openda

Considéré comme la grande déception du mercato estival 2025 de la Juve, qui l’avait acheté pour 44 millions d’euros au RB Leipzig, l’ancien attaquant de Lens n’a marqué qu’un but en 24 matchs de Serie A la saison passée. Autant dire que le Belge, absent de la sélection des Red Devils lors de la Coupe du Monde 2026, va devoir aller voir ailleurs en vue de la saison prochaine.