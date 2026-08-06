OM : Geronimo Rulli est à 1,5ME de signer à Man City

OM : Geronimo Rulli est à 1,5ME de signer à Man City

OM06 août , 16:00
parClaude Dautel
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Le dossier Geronimo Rulli s'accélère subitement puisque plusieurs sources confirment que le gardien de but argentin de l'OM n'est plus très loin de signer avec Manchester City. L'écart financier entre les deux clubs n'est pas énorme.
Sauf retournement de situation peu probable, Geronimo Rulli ne sera plus le gardien de but de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Deux ans après avoir signé pour trois saisons avec le club phocéen, le portier argentin de 34 ans va rejoindre Manchester City. Ce transfert évoqué il y a deux semaines est désormais entré dans sa phase de finalisation. Fabrizio Romano confirme que Geronimo Rulli est attendu très rapidement chez les Cityzens, lesquels devaient voir partir ce jeudi James Trafford, leur gardien remplaçant qui va s'engager avec Leeds pour 46 millions d'euros. Et dans ce jeu de chaises musicales, Lucas Perri, l'actuel portier de Leeds et ancien gardien de l'OL, est attendu au Torino.

L'OM se sépare d'un membre du Top 10 des salaires

Pour en revenir à Geronimo Rulli, les négociations butent sur le léger écart entre l'offre de Manchester City et l'attente de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Selon Santi Aouna, l'OM exige 3,5 millions d'euros pour laisser partir le gardien de but argentin, mais le club anglais ne propose que 2 millions d'euros. Les deux positions ne sont pas si éloignées que cela et un accord semble désormais possible avant le week-end. Pour l'OM, qui a refusé l'offre de Twente pour Jeffrey De Lange, la vente de Geronimo Rulli va permettre de faire partir un joueur qui figure dans le top 10 des salaires, puisque le compatriote de Leo Messi touche 320.000 euros par mois à l'OM.

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Il y a quelques jours, la rumeur avait circulé concernant l'intérêt de Grégory Lorenzi pour Guillaume Restes, le gardien de but du Toulouse Football Club. Mais le prix réclamé par le TFC pour son portier, à savoir 15 millions d'euros, a fait reculer Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Même si on voit mal le club phocéen faire la saison avec De Lange comme portier numéro 1, il faudra attendre la décision de Bruno Genesio, qui a aussi son mot à dire dans ce dossier.
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