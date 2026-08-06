TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Facile vainqueur d’Al-Shahaniya mercredi soir (3-0), l’OM se frotte à un adversaire bien plus coriace dimanche avec la réception de l’Athletic Bilbao à l’Orange Vélodrome.

A quelle heure suivre OM-Athletic Bilbao ?

La préparation de l’Olympique de Marseille est pour l’instant correcte avec 3 victoires et 1 défaite, mais le niveau d’adversité va monter de plusieurs crans ce dimanche. Après avoir balayé facilement les Qataris d’Al-Shahaniya, l’OM de Bruno Genesio accueille l’Athletic Bilbao. Un match de prestige à suivre ce dimanche 9 août à 17h30 à l’Orange Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM-Athletic Bilbao ?

Depuis le début de la préparation de l’Olympique de Marseille, il est possible de suivre les matchs de deux façons : en direct sur Ligue1+ pour les abonnés de la chaîne ou sur le Twitch officiel du club olympien. Ces deux possibilités seront de nouveau à la disposition des supporters marseillais ce dimanche.

Quelle compo pour l’OM contre l’Athletic Bilbao ?

Face à Al-Shahaniya mercredi soir, Bruno Genesio a aligné une équipe comprenant principalement des joueurs présents depuis le début de la préparation. Les derniers internationaux à être revenus de vacances se sont contentés de 30 minutes, à savoir Quinten Timber, Derek Cornelius, Amine Gouiri et Timothy Weah. Ils pourraient cette fois être titulaires au Vélodrome pour se mesurer à un test de très haut niveau à deux semaines de la reprise de la Ligue 1.

Le onze probable de l’OM : De Lange, Bezahaf, Balerdi, Cornelius, Emerson, Nnadi, Hojbjerg, Timber, Weah, Paixao, Gouiri