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TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV06 août , 7:30
parCorentin Facy
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Facile vainqueur d’Al-Shahaniya mercredi soir (3-0), l’OM se frotte à un adversaire bien plus coriace dimanche avec la réception de l’Athletic Bilbao à l’Orange Vélodrome.

A quelle heure suivre OM-Athletic Bilbao ?

La préparation de l’Olympique de Marseille est pour l’instant correcte avec 3 victoires et 1 défaite, mais le niveau d’adversité va monter de plusieurs crans ce dimanche. Après avoir balayé facilement les Qataris d’Al-Shahaniya, l’OM de Bruno Genesio accueille l’Athletic Bilbao. Un match de prestige à suivre ce dimanche 9 août à 17h30 à l’Orange Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM-Athletic Bilbao ?

Depuis le début de la préparation de l’Olympique de Marseille, il est possible de suivre les matchs de deux façons : en direct sur Ligue1+ pour les abonnés de la chaîne ou sur le Twitch officiel du club olympien. Ces deux possibilités seront de nouveau à la disposition des supporters marseillais ce dimanche.

Quelle compo pour l’OM contre l’Athletic Bilbao ?

Face à Al-Shahaniya mercredi soir, Bruno Genesio a aligné une équipe comprenant principalement des joueurs présents depuis le début de la préparation. Les derniers internationaux à être revenus de vacances se sont contentés de 30 minutes, à savoir Quinten Timber, Derek Cornelius, Amine Gouiri et Timothy Weah. Ils pourraient cette fois être titulaires au Vélodrome pour se mesurer à un test de très haut niveau à deux semaines de la reprise de la Ligue 1.
Le onze probable de l’OM : De Lange, Bezahaf, Balerdi, Cornelius, Emerson, Nnadi, Hojbjerg, Timber, Weah, Paixao, Gouiri

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Derniers commentaires

Couac pour le PSG, balayé par Majorque en amical

Et toi Serge, avec ta bouche-anus qui raconte que de la merde, tu te permets de traiter les gens de fouine 😂

TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Orange vélodrome ..... !! C'est ou ??

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Qu'on aime ou que lon aime pas il a fait venir du beau monde que meme pas en rêve tu aurais pu l'esperer moi j'en veux plus a mac court qui na pas suivie contre vents et marées et qui ferme le robinet a la premiere déconvenue... faut avoir moyen de ses ambitiion et accepter de pouvoir se planter sur X millions d'euros, regarde PSG si le prince avait fermé le robinet apres les echec a plusieurs centaine de millions comme draxler, Jésé, et tant d'autre... si tu veut réussir tu envoie la caillasse quitte a ne pas avoir peur de te planter .. cest tout

L'OM bientôt en Ligue 2, le coupable a un nom

Le problème de MC Court c'est qu'il a quand même cautionné ce que faisait Longoria et s'il y a un coupable c'est bien lui. Quand à la relégation en Ligue 2, je n'y crois pas du tout.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

oui oui bien sur. on sait tkt

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