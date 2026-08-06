ASSE : Un international slovène arrive et va battre un record

ASSE : Un international slovène arrive et va battre un record

ASSE06 août , 15:00
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne est loin d'avoir fini son mercato. Les Verts devraient rapidement faire signer Tamar Svetlin, un milieu de terrain international slovène.
Le vice-président exécutif du football de Kilmer Sports, Huss Fahmy, l'a confié ce jeudi dans Le Progrès, les Verts vont continuer à se renforcer durant ce mois d'août, même si dans le même temps ils vont également devoir se séparer de plusieurs joueurs. Mais c'est dans le sens des arrivées que cela va bouger rapidement du côté de Saint-Étienne. En effet, selon le média allemand WKiel, Tamar Svetlin, l'international slovène de 25 ans, va quitter très rapidement le club polonais du Korona Kielce pour s'engager avec l'AS Saint-Étienne pour un montant de 3 millions d'euros, ce qui sera un record pour la formation basée dans le sud-est de la Pologne. Pour les Verts, il s'agit d'une très bonne pioche, car Korona Kielce, qui compte 7 sélections avec la Slovénie, sort d'une saison très aboutie, comme le confirme le média.

Un Slovène arrive à Saint-Etienne

Un autre club polonais, le Lech Poznan, a tenté de s'offrir Tamar Svetlin, mais l'affaire ne s'est pas faite, ce qui va donc profiter à l'AS Saint-Étienne. Après ce transfert avorté, et s'exprimant dans les colonnes de WKiel, le milieu de terrain admet qu'il souhaite bouger, mais n'ira pas au clash avec son club pour cela. « Je veux atteindre un niveau supérieur et jouer pour quelque chose de plus important. Il me reste encore trois ans de contrat, mais le club a aussi ses propres attentes et objectifs. Son avis compte également dans les négociations. Il n'a pas reçu d'offre satisfaisante, et l'affaire en est restée là », avait confié Tamar Svetlin.

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A priori, les dirigeants stéphanois ont fait l'offre qu'il fallait pour convaincre le club polonais de laisser partir l'un de ses meilleurs joueurs de la saison passée. Selon nos confrères, l'opération devrait se boucler dans les prochains jours, alors que l'AS Saint-Etienne début sa saison de Ligue 2 samedi avec un déplacement à Sochaux.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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