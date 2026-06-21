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Paulo Fonseca

L'OL gratte une info sur son 3e tour préliminaire

OL21 juin , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL espère retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, mais devra pour cela franchir plusieurs étapes qualificatives particulièrement délicates. Les Gones sont déjà tournés vers ces échéances et attendent avec impatience de connaître leurs futurs adversaires.
L’Olympique Lyonnais a réalisé une dernière saison de très belle facture. Les Gones ont terminé quatrièmes et se sont donc donné le droit de rêver à une participation à la prochaine Ligue des champions. Les hommes de Paulo Fonseca devront passer par un troisième tour préliminaire (4-5 et 11 août), puis éventuellement par un barrage (18-19 août et 25-26 août). L’OL est déjà impatient de savoir quel sera son adversaire au début du mois d’août afin de pouvoir se projeter et motiver les troupes.

L'OL sait à quoi s'en tenir

Dans la foulée du récent tirage au sort du deuxième tour, on sait déjà que les pensionnaires du Groupama Stadium ne pourront pas défier les Polonais du Górnik Zabrze au 3e tour de qualification de la Ligue des champions en cas de succès du club face à Fenerbahçe. La raison ? Ils hériteraient du statut de tête de série des Turcs s'ils venaient à battre Fenerbahçe. Et bien sûr quitteraient ces tours préliminaires en cas de défaite.
Pour résumer, les adversaires potentiels de l’OL sont : l’Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue, Sturm Graz ou les Hearts of Midlothian. L’OL n’a donc plus que cinq adversaires potentiels possibles pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

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Sur le papier, les Gones auront largement leur chance. Le club rhodanien est en plus en train de travailler fort sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Paulo Fonseca veut des garanties sportives importantes, malgré certains sacrifices qui devront être faits de la part de la direction de l’OL. De belles échéances attendent en tout cas un Olympique Lyonnais qui a retrouvé de sa superbe ces derniers mois malgré des difficultés financières importantes à gérer en interne.
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